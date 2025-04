Tom Cruise wird „als Schauspieler unterschätzt“ – laut Kenneth Branagh

Tom Cruise kann sich über eine Würdigung mit dem BFI Fellowship freuen – diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde ihm vom Britischen Filminstitut verliehen und soll als Verneigung vor seinem Jahrzehnte langen Schaffen als Schauspieler und Produzent zu verstehen sein, mit dem der in New York geborene 62-Jährige auch dem Vereinigten Königreich immer wieder Geld in die Kassen spülte. Dennoch merkte Schauspielkollege Kenneth Branagh in diesem Zusammenhang an, dass er der Meinung sei, Cruise wäre „als Schauspieler unterschätzt“.

Das „goldene Zeitalter der Performance“ steht bevor

Im Zuge der BFI-Fellowship-Ehrung ließ Branagh einige Worte zu seinem „Valkyrie“-Co-Star verlauten. So schwärmte der Brite über Cruise: „Wenn er jemals müde davon wird, die Welt mit seiner Action zu begeistern, wird er diejenigen überraschen, die in ihm nur einen Filmstar gesehen haben. Was er mit „Mission“ und „Top Gun“ gemacht hat, ist einzigartig – filmische Unterhaltung mit der ernsthaften Absicht, den Zuschauenden eine wunderbare Zeit im Kino zu bescheren. Aber er ist ein unterschätzter Schauspieler – dem ein goldenes Zeitalter der Performance bevorsteht“, hieß es von Kenneth Branagh laut „The Times Of London“.

Um Tom Cruise den Leuten in all seinen Facetten näher zu bringen, berichtete Branagh noch von einem alltäglicheren Moment mit ihm – als die beiden einst gemeinsam im britischen Pub abhingen: „Er sucht sich eine ruhige Ecke, genießt die Atmosphäre und ist immer freundlich, wenn er entdeckt wird. Er ist ein natürlicher Kicherer und hat einfach viel Spaß an dem, was er tut, und das ist ansteckend.“

Seine Filme werden im UK-Kino nun in Dauerschleife laufen

Na gut, nicht ganz in Dauerschleife, aber ein Teil der BFI-Fellowship-Würdigung ist auch, dass die Filme von Tom Cruise im Folgenden für einen Monat in den Kinos in Großbritannien wieder verstärkt gezeigt werden. Der geehrte Schauspieler freut sich über die Auszeichnung und hat laut „Deadline“ dazu zu sagen: „Ich fühle mich wirklich geehrt. Ich mache seit über 40 Jahren Filme in Großbritannien und habe nicht vor, damit aufzuhören.“

Was soll darauf folgen?

Als nächstes wird Cruise wieder in seiner Paraderolle als Ethan Hunt in „Mission: Impossible – The Final Reckoning, Teil 2“ zu sehen sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der mittlerweile achte Part der Action-Reihe kommt mit fast drei Stunden Laufzeit am 21. Mai 2025 in die deutschen Kinos. Auch im Cast mit dabei: Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Henry Czerny und Angela Bassett.