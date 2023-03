Tom Cruise dreht „Mission: Impossible 8“ auf einem Flugzeugträger in der Adria

Foto: Getty Images, Jamie McCarthy. All rights reserved.

Tom Cruise bei einem Event in New York City, New York, 2017.

Tom Cruise hat Berichten zufolge am 26. Februar mit einem Helikopter die italienische Hafenstadt Bari in Apulien verlassen. Nach Angaben des apulischen Film Komittees soll er auf dem Weg zu einem US-amerikanischen Flugzeugträger gewesen sein, der derzeit in der Adria zwischen Italien und Kroatien liegt. Dort widme er sich, gemeinsam mit Regisseur Christopher McQuarrie, den Dreharbeiten für den achten Teil der „Mission: Impossible“-Reihe. Instagram-Posts McQuarries scheinen zu bestätigen, dass es sich um Flugszenen handelt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie)

„Mission: Impossible 8“ wird den Untertitel „Dead Reckoning Part Two“ tragen. Die Produktion für den angeblich letzten Teil der Reihe, an dem Tom Cruise als Ethan Hunt beteiligt ist, startete bereits im März 2022. Sein unmittelbarer Vorgänger „Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Part One“ hat bereits einen ersten Trailer. Er befindet sich zurzeit in der Postproduction.

Für beide Filme gibt es schon geplante Releasedaten. Der erste Teil soll am 14. Juli 2023 in die amerikanischen Kinos kommen. Die Fortsetzung dann im folgenden Jahr am 28. Juni. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, ist noch nicht mit Sicherheit sagbar.

Über den Plot des Zweiteilers ist bisher nur bekannt, dass er die Story Ethan Hunts abschließen soll. Neben Cruise kehren auch Ving Rhames (Luther Stickell) und Vanessa Kirby (Alana Mitsopolis) zurück. Auch Henry Czerny soll erstmals seit 1996 wieder in der Reihe zu sehen sein. Damals, im ersten Teil, war er in der Rolle des Eugene Kittridge als Hunts Gegenspieler dabei.

Cruise‘ aktueller Action-Blockbuster „Top Gun: Maverick“ ist für sechs Oscars nominiert und war 2022 national und international einer der kommerziell erfolgreichsten Filme.