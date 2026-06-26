Tom Morello stoppt Europa-Tour für seine 102-jährige Mutter

Tom Morello sagt alle Europa-Shows ab und der Grund bewegt die Rockwelt. Denn seine Mutter Mary liegt im Krankenhaus.

Morello möchte den Obdachlosen eine AK-47 in die Hand geben. Was? Nun ja – zumindest steht „Arm the Homeless“ auf seiner legendären Fender und ist nicht allzu wörtlich zu nehmen. Mit diesem überspitzten politischen Slogan sammelt er gemeinsam mit Fender Spenden zugunsten von Organisationen, die Obdachlose unterstützen. Auch sonst ist Morello politisch unterwegs, denn wenn er eines so richtig hasst, dann ist das Faschismus. Der Rage-Against-the-Machine-Gitarrist ist durch und durch engagiert und würde vermutlich für kein Geld der Welt einen FIFA-Song schreiben.

Mit einem Blick auf seine Eltern wird klar, wie er so politisiert worden ist: Sein Vater war kenianischer Unabhängigkeitskämpfer, und seine Mutter Mary Morello gründete 1987 die Anti-Zensur-Organisation Parents for Rock and Rap. Damit war sie der natürliche Nemesis aller „Parental Advisory“-Sticker, die ohnehin weit mehr als Werbung denn als Abschreckung dienten.

Alle Gitarren-Fanatiker haben Ihr zudem zu verdanken, dass sie Tom Morello im Alter von 40 Jahren bekommen hat. Moment mal – ist Tom selbst nicht schon 62? Korrekt. Damit bringt es der ehrenwerte Nemesis der Zensur auf satte 102 Jahre Lebenserfahrung und sorgt ungewollt für den Abbruch der Tour ihres Sohnes.

102 Jahre und eine abgesagte Tour

Einer der größten Gitarristen der Welt sagt seine Tour ab, weil seine Mutter ins Krankenhaus muss – und dann ist sie obendrein auch noch 102. Böse Zungen würden Tom Morellos Entscheidung ähnlich kommentieren wie jene französische Moderatorin den Abgang von Jeremy Dokus aus der Nationalmannschaft, als er bei der Geburt seines Kindes dabei sein wollte: „Der ist im Krankenhaus nutzlos.“ Die Reaktion darauf sollte jedoch dieselbe sein: Empörung. Denn eine Frau, die maßgeblich dazu beigetragen hat, ihren Sohn zu dem zu machen, der er heute ist, hat vermutlich Teilanspruch an jedem Gitarrenriff, das Morello je geschrieben hat.

Morello sagt jedenfalls seine kommenden europäischen Tourtermine ab. Die nächsten Stopps wären ein Festival in Oslo (26. Juni) und ein Auftritt in Spanien (27. Juni) gewesen. In einem Instagram-Beitrag gibt er zudem an, dass seine Headline-Shows in Paris und London vollständig erstattet werden. Die Rockwelt sammelt derweil fleißig Liebesgrüße und Genesungswünsche für Mutter Mary unter dem Beitrag. Wann die „Bewegung“ von Tom Morello weitergeht, ist bisher unklar – doch zurzeit muss der Sohn für einen seiner vermutlich größten Rockstars im Leben da sein, damit er wieder einer für seine Fans sein kann.