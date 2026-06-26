Madonnas neuer FIFA-Song „Read My Lips“

Statt Album-Release zuerst der FIFA-Moment: Madonna und Feid liefern „Read My Lips“ als bilinguale WM-Hymne – mit Reggaeton-Beat für die WM 2026.

Madonnas Biopic scheiterte zwar am Budget, doch immerhin bekamen wir einen 13-minütigen Kurzfilm. Und einen, der einiges zu bieten hatte, darunter einen Ausschnitt aus dem neuen Song „Read My Lips“. Jetzt ist der Song draußen, aber anders als gedacht. Denn nicht als offizieller Release des Albums „Confessions II“, sondern als FIFA-Song für die WM. Ja, genau. Neben Future, Ava Max, Shakira und Burna Boy reiht sich auch Madonna in die Künstler:innen ein, die auf dem offiziellen FIFA-Album zu hören sind.

Mehr ist mehr

Es ist schon abstrus: Da kommt die WM einmal in die USA, und gleich werden alle Register der Weiter-höher-schneller-Mentalität gezogen. Es gibt mehr teilnehmende Mannschaften, mehr Geld für die FIFA und vor allem mehr Musik für das Weltereignis. Denn warum nur einen offiziellen WM-Song haben, wenn man gleich 20 haben kann – und dazu noch ein offizielles Theme, das dann für jede Stadt einen eigenen Remix bekommt? Puh. Da kommt man schon ganz schön durcheinander.

Und jetzt also auch Madonna. Kurz vor dem offiziellen Release des neuen Albums „Confessions II“ wird der Song von Donnerstag, dem 25. Juni, auf Freitag, den 26. Juni gedroppt – zumindest die FIFA-Version. Und wie es sich für eine solche gehört, heißt das: noch ein paar Percussions dreinzimmern und eine spanische Gitarre draufpacken. Und Chaka kann Infantino zum Reggaeton-Beat in allen Stadien gleichzeitig tanzen.

Reggaeton

Dass der Song „Read My Lips“ in eine Reggaeton-Sparte abrutscht, ist jedoch auch im Original dank des Features durchaus sinnvoll und keineswegs aufgedrängt. Denn mit Feid kommt ein kolumbianischer Latin-Star mit ins Boot. Damit ist auch klar, dass der Song ein bilingualer ist – was mit Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko durchaus Sinn macht.

Wer möchte, kann sich den neuen FIFA-Song ab sofort auf allen verfügbaren Plattformen anhören, unter anderem im Official FIFA World Cup 2026 Album (Bonus Edition), das mittlerweile 20 verschiedene Songs umfasst. Wer auf den offiziellen Song warten will, muss sich wohl oder übel noch bis zum Album-Release am 3. Juli gedulden.