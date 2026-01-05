Nach Tod von Tommy Lee Jones‘ Tochter: Verfahren gegen Victoria Jones

Victoria Jones, Tochter von Schauspieler Tommy Lee Jones, verstarb am Neujahrstag. Gerichtsdokumente zeigen: Zum Todeszeitpunkt liefen Verfahren gegen sie.

Victoria Jones, Tochter des Schauspielers Tommy Lee Jones, befand sich zum Zeitpunkt ihres Todes in einem laufenden Gerichtsverfahren.

Laut Gerichtsdokumenten, die dem Promi-Portal „TMZ“ vorliegen, wurde sie wegen öffentlicher Trunkenheit und Widerstands gegen Vollzugsbeamte angeklagt.

Am Donnerstagmorgen, den 1. Januar 2026, wurde Victoria Jones leblos im Hotel Fairmont San Francisco aufgefunden. Funkaufzeichnungen der Rettungsdienste zufolge wird eine Überdosis als Todesursache vermutet.

Vorwurf des Substanzmissbrauchs seit Mai 2025

Die Anklage bezieht sich laut „TMZ“ auf einen Vorfall vom 14. Mai 2025 in Santa Cruz, Kalifornien. Den Unterlagen zufolge soll Victoria Jones sich unter dem Einfluss von Toluol in der Öffentlichkeit aufgehalten haben. Dabei handelt es sich laut dem Nationalen Gesundheitsinstitut um ein inhaliertes Lösungsmittel, das wegen seiner euphorisierenden Wirkung konsumiert wird.

Das Verfahren war zum Zeitpunkt ihres Todes noch nicht abgeschlossen. Für den 27. Januar 2026 war eine Verhandlung angesetzt.

Mehrere Begegnungen mit der Justiz

„TMZ“ berichtet weiter, dass Victoria Jones in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Im April wurde sie wegen unrechtmäßigen Besitzes von Kokain verhaftet. In diesem Fall wurde ihr ein Plädoyer-Abkommen angeboten, das eine Behandlung ihrer Substanzabhängigkeit vorsah. Den Gerichtstermin erlebte sie nicht mehr.

Stellungnahme der Familie

Die Familie von Victoria Jones äußerte sich am Freitag, den 2. Januar 2026, in einer knappen Erklärung: „Wir sind dankbar für die vielen freundlichen Worte, Gedanken und Gebete. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Vielen Dank.“