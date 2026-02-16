Tool: Verhandlungen über Sphere-Residency 2027 in Las Vegas laufen

Tool verhandelt über Konzertreihe in der Sphere Las Vegas. Danny Carey bestätigt Gespräche für 2027. Parallel arbeitet die Band an neuem Album.

Tool befinden sich in Gesprächen für eine Konzertreihe in der Sphere, der futuristischen Veranstaltungshalle in Las Vegas. Das bestätigte Schlagzeuger Danny Carey in einem aktuellen Interview.

Die Progressive-Metal-Band aus Los Angeles sieht sich selbst als idealen Kandidaten für die technologisch avancierte Location, die für ihre immersiven visuellen Erlebnisse bekannt ist. Die Gruppe plant angeblich, die Residency möglicherweise 2027 mit der Veröffentlichung eines neuen Albums zu verknüpfen.

„Wir sind die perfekte Band dafür“

Carey erklärte im Interview mit dem Musikmagazin „Spiral Out“, dass Tool bereits Kontakt mit den Verantwortlichen der Sphere aufgenommen habe. „Wir sind die perfekte Band dafür“, zeigte sich der Musiker überzeugt und verwies auf die visuelle Ausrichtung der Live-Shows von Tool. Zuvor war bereits über einen möglichen Auftritt von Metallica in der Sphere spekuliert worden.

Auf die Anmerkung, dass Tool eine „sehr filmische Band“ sei, insbesondere in Bezug auf die visuellen Spektakel ihrer Live-Auftritte, stimmte Carey gegenüber „Spiral Out“ zu: „Ja, darauf legen wir großen Wert.“

Neues Album für 2027 angekündigt

Die Band arbeitet derzeit an Material für das Nachfolgealbum zu „Fear Inoculum“, das 2019 erschien. „Wir arbeiten gerade an vielen neuen Tool-Songs“, erklärte Danny Carey gegenüber „Blabbermouth“. Das Ziel sei eine Veröffentlichung im Jahr 2027 – acht Jahre nach dem letzten Studioalbum und dem ersten seit fünf Jahren.

Technische Herausforderungen der Sphere

Die Umsetzung einer Sphere-Residency stelle allerdings erhebliche Anforderungen, erklärte Carey weiterhin im Interview. „Die Vorbereitung ist ziemlich intensiv“, so der Schlagzeuger. Es handle sich um ein „sehr teures Unterfangen“, bei dem erst nach mehreren Shows mit Gewinn zu rechnen sei. Die Amortisation dauere entsprechend lange.

Carey besuchte die Sphere bereits für eine Führung, hat aber noch keine komplette Show in der Location gesehen, offenbarte der Drummer zudem. „Es ist unglaublich. Ich bekam fast Höhenangst, nur vom Anschauen“, beschrieb er seine Eindrücke von der innovativen Veranstaltungshalle.

Die Sphere verfügt über eine 16.000 Quadratmeter große LED-Innenfläche und gilt als eines der technologisch fortschrittlichsten Konzerthäuser der Welt.

Progressive Metal seit über drei Jahrzehnten

Maynard James Keenan, Gitarrist Adam Jones, Bassist Justin Chancellor und Schlagzeuger Danny Carey etablierten sich von Los Angeles aus schon in den 1990ern mit Alben wie „Undertow“ (1993) und „Ænima“ (1996) als eine der einflussreichsten Progressive-Metal-Bands ihrer Zeit.

Und mit „Lateralus“ (2001) und „10,000 Days“ (2006) festigte die Gruppe dann ihren Status als innovative Kraft im Heavy-Metal-Bereich. Nach einer 13-jährigen Pause zwischen Studioalben kehrten Tool 2019 mit „Fear Inoculum“ zurück. Wird also Zeit für Neues.

Maynard James Keenan: Zwischen Puscifer und A Perfect Circle

Parallel zu Tool ist Maynard James Keenan mit mehreren Projekten auch aktuell aktiv. Mit seiner Band Puscifer veröffentlicht er zum Beispiel am 6. Februar die neue Platte „Normal Isn’t“.

Und mit A Perfect Circle, seinem zweiten langjährigen Bandprojekt, geht er auch hierzulande im Sommer auf Tour. Am 9. Juni steht ein Konzert in München, im Zenith, an. Am 21. Juni folgt eine Show in Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Halle und in der Zitadelle Spandau in Berlin folgt der finale Deutschlandgig am 1. Juli 2026. Tickets für alle Shows gibt es ab aufgerundet 70 Euro.