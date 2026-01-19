Metallica: Shows in der Las-Vegas-Sphere?

von 
Metallica

Metallica  |  Metallica: Der Residency-Deal soll zu 90 % fertig sein

Foto: Getty Images for P+ and MTV. Jeff Kravitz. All rights reserved.

Nach U2 und den Eagles könnte Metallica 2027 die nächste große Residency spielen.

Seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte, dass die Band sich in Gesprächen mit der Veranstaltungsstätte in Las Vegas über eine mögliche Residency befindet. Nun stehen die beiden Parteien wohl kurz vor einer Übereinkunft, die bedeuten würde, dass Metallica im Jahr 2027 mit mehreren Shows in dem hochmodernen Veranstaltungsort auftreten wird.

Deal zu 90 Prozent abgeschlossen

Wie „The Sun“ berichtet, sei der Deal laut einer Quelle in Las Vegas zu 90 Prozent abgeschlossen. Die Band warte nur noch darauf, einen finalen Vertrag zu unterzeichnen.

„Metallicas Konzertreihe in der Sphere ist das einzige Thema, über das auf dem Strip gesprochen wird“, wird die Quelle zitiert. „Sie haben die Chefs getroffen und sich mit dem gesamten Technikteam ausgetauscht, um die Show im Prinzip durchzusprechen und zu planen.“

Metallica
MetallicaArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Bandmitglieder äußerten sich bereits

Über die letzten Monate gaben auch die Metallica-Mitglieder Statements zu einer möglichen Show-Reihe ab. Kirk Hammett, Leadgitarrist der Band, ließ bereits im April 2025 verlauten, dass er es lieben würde, in der Sphere zu spielen. Er sprach von ihr als „hervorragendes Beispiel dafür, wie sich Veranstaltungsorte verändern“. Wie „NME“ berichtete, fügte er hinzu: „Das bedeutet, moderne Technologie voll auszuschöpfen, um das Niveau von Produktion und Unterhaltung deutlich zu steigern, in Verbindung mit KI, und so ein verrücktes Erlebnis zu schaffen.“

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Daron Malakian von System of a Down
System of a Down: Malakians unvergessener Metallica-Moment
07.01.2026
von Sophie Ehmke
Radioheads Thom Yorke arbeitet aktuell wohl an neuer Musik, wie der neue Track „Plasticine Figures“ suggeriert.
Radiohead setzen neue Bestmarke und brechen Rekord von Metallica
01.12.2025
von Sophie Ehmke
Beim Presale für die kommenden Deutschland-Shows gab es einige Probleme.
Metallica: Probleme beim Fanclub-Presale für die Tour 2026
27.05.2025
von Lisa-Marie Tschoeltsch

Auch die beiden Musiker Lars Ulrich und Robert Trujillo diskutierten die Möglichkeit öffentlich und zeigten großes Interesse. Der dänische Schlagzeuger sagte, er würde es „verdammt nochmal lieben“, während der Metallica-Bassist verkündete, „die Möglichkeiten seien unbegrenzt“ und dass es sich bei diesem Szenario um einen „wahrgewordenen Traum“ handeln würde.

Vorgänger in der Sphere

Metallica würde im Falle einer Finalisierung der Vereinbarung prominenten Vorgänger:innen folgen. Vor ihnen spielten bereits U2, die Eagles und die Backstreet Boys Residencys in der Kuppel.

Sphere sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff

Nicht nur im Zusammenhang mit Metallica sorgt die Veranstaltungsstätte regelmäßig für Schlagzeilen. Im Dezember 2025 war der Schauspieler Timothée Chalamet beispielsweise der erste Mensch, der das Dach der Sphere bestieg.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Im Rahmen dieses spektakulären Stunts war er ganz oben auf dem Gebäude zu sehen und führte einen Tanz auf. Die Aktion war Teil seiner Pressetour für seinen aktuellen Film „Marty Supreme“ und sollte diesen bewerben. Der Ort ist somit stets in aller Munde und sorgt jederzeit für spektakuläre Geschichten aus Las Vegas.

___________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

Screenshot

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single

Mediahouse Berlin GmbH

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Metallica Residency Las Vegas Sphere
Artikel Teilen