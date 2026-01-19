Metallica: Shows in der Las-Vegas-Sphere?

Nach U2 und den Eagles könnte Metallica 2027 die nächste große Residency spielen.

Seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte, dass die Band sich in Gesprächen mit der Veranstaltungsstätte in Las Vegas über eine mögliche Residency befindet. Nun stehen die beiden Parteien wohl kurz vor einer Übereinkunft, die bedeuten würde, dass Metallica im Jahr 2027 mit mehreren Shows in dem hochmodernen Veranstaltungsort auftreten wird.

Deal zu 90 Prozent abgeschlossen

Wie „The Sun“ berichtet, sei der Deal laut einer Quelle in Las Vegas zu 90 Prozent abgeschlossen. Die Band warte nur noch darauf, einen finalen Vertrag zu unterzeichnen.

„Metallicas Konzertreihe in der Sphere ist das einzige Thema, über das auf dem Strip gesprochen wird“, wird die Quelle zitiert. „Sie haben die Chefs getroffen und sich mit dem gesamten Technikteam ausgetauscht, um die Show im Prinzip durchzusprechen und zu planen.“

Bandmitglieder äußerten sich bereits

Über die letzten Monate gaben auch die Metallica-Mitglieder Statements zu einer möglichen Show-Reihe ab. Kirk Hammett, Leadgitarrist der Band, ließ bereits im April 2025 verlauten, dass er es lieben würde, in der Sphere zu spielen. Er sprach von ihr als „hervorragendes Beispiel dafür, wie sich Veranstaltungsorte verändern“. Wie „NME“ berichtete, fügte er hinzu: „Das bedeutet, moderne Technologie voll auszuschöpfen, um das Niveau von Produktion und Unterhaltung deutlich zu steigern, in Verbindung mit KI, und so ein verrücktes Erlebnis zu schaffen.“

Auch die beiden Musiker Lars Ulrich und Robert Trujillo diskutierten die Möglichkeit öffentlich und zeigten großes Interesse. Der dänische Schlagzeuger sagte, er würde es „verdammt nochmal lieben“, während der Metallica-Bassist verkündete, „die Möglichkeiten seien unbegrenzt“ und dass es sich bei diesem Szenario um einen „wahrgewordenen Traum“ handeln würde.

Vorgänger in der Sphere

Metallica würde im Falle einer Finalisierung der Vereinbarung prominenten Vorgänger:innen folgen. Vor ihnen spielten bereits U2, die Eagles und die Backstreet Boys Residencys in der Kuppel.

Sphere sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff

Nicht nur im Zusammenhang mit Metallica sorgt die Veranstaltungsstätte regelmäßig für Schlagzeilen. Im Dezember 2025 war der Schauspieler Timothée Chalamet beispielsweise der erste Mensch, der das Dach der Sphere bestieg.

Im Rahmen dieses spektakulären Stunts war er ganz oben auf dem Gebäude zu sehen und führte einen Tanz auf. Die Aktion war Teil seiner Pressetour für seinen aktuellen Film „Marty Supreme“ und sollte diesen bewerben. Der Ort ist somit stets in aller Munde und sorgt jederzeit für spektakuläre Geschichten aus Las Vegas.

