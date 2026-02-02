Maynard James Keenan bereut manche Tool-Songs: „Worte sind dumm“

Manche frühen Songs wie „Stinkfist“ waren seiner Meinung nach missglückte Witze. Warum er sie heute nur ungern live performt.

Maynard James Keenan hat in einem aktuellen Podcast-Interview offen über seine kritische Haltung gegenüber einigen frühen Songs der Band gesprochen.

Im Gespräch mit Steve-O für dessen Podcast „Wilde Ride!“ äußerte sich der Tool-Frontmann ungewöhnlich selbstkritisch über bestimmte Texte aus der Bandgeschichte.

Die Distanz zu den frühen Kompositionen

Der Sänger gab zu, dass er einige ältere Tracks von Tool nur ungern live performt, weil er das Gefühl hat, den Stücken nicht gerecht geworden zu sein. „Es gibt alte Tool-Songs, die ich nicht gerne spiele, weil ich das Gefühl habe, sie im Stich gelassen zu haben“, erklärte Keenan. Obwohl es sich um populäre Songs handle, seien manche Texte als missglückte Witze entstanden, die heute nicht mehr standhielten.

Konkrete Beispiele: „Stinkfist“ und „4 Degrees“

Als Beispiele nannte Maynard James Keenan das Stück „4 Degrees“ vom Debütalbum „Undertow“. Der US-Artist räumte ein, dass der Versuch, einen humoristischen Text zu schreiben, rückblickend nicht gelungen sei. „Die Musik ist großartig, die Melodie funktioniert, aber die Worte sind einfach dumm“, so seine selbstkritische Einschätzung.

Auch bei dem Track „Stinkfist“ von 1996 zeigte er sich distanziert.

Keine neue Musik seit 2019

Aber noch mal ein kleiner Reminder: Tool haben seit dem Album „Fear Inoculum“ aus dem Jahr 2019 kein neues Studioalbum veröffentlicht. Die Band tourte Ende 2025 und spielte dabei neben bekannten Stücken auch selten aufgeführte Songs sowie eine Coverversion von Black Sabbaths „Hand Of Doom“.

Aber auf die Frage nach neuer Musik antwortete Keenan im vergangenen Jahr knapp: „Schreiben, nehme ich an.“ Bassist Justin Chancellor erklärte in einem Interview, dass die Band nach eigenen Regeln arbeite und sich keinem externen Zeitdruck beuge.

Puscifer-Album als nächstes Projekt

Während Fans auf neues Material von Tool warten, veröffentlicht zumindest Keenans Nebenprojekt Puscifer am 6. Februar ein neues Album mit dem Titel „Normal Isn’t“.