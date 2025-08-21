Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im August verstorben

Die 100 besten Stimmen der Musikgeschichte

Eine unvollständige Übersicht der im August 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod der Country-Sängerin Jeannie Seely. Kurz darauf mussten wir uns von den Schauspielerinnen Kelley Mack und Loni Anderson verabschieden. Besonders trafen uns im August die tragischen Tode des Rappers T-Hood und des „Enigma Norteño“-Leadsängers Ernesto Barajas, die beide durch eine Schusswaffe ums Leben kamen.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im August 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im August 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

August 2025:

Jeannie Seely (†85, Country-Sängerin), 1. August

Kelley Mack (†33, Schauspielerin), 2. August

Loni Anderson (†79, Schauspielerin), 3. August

Eddie Palmieri (†88, Latin-Musiker), 6. August

Jon Miyahara (†83, Schauspieler), 7. August

T-Hood (†33, Rapper), 8. August

Bobby Whitlock (†77, „Derek And The Dominoes“-Gründer), 10. August

Sheila Jordan (†96, Jazz-Sängerin), 11. August

Danielle Spencer (†60, Schauspielerin), 11. August

Tristan Rogers (†79, Schauspieler), 15. August

Terence Stamp (†87, Schauspieler), 17. August

Ernesto Barajas (†38, „Enigma Norteño“-Leadsänger), 19. August

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.