R.I.P.

Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im August verstorben

von 
Terence Stamp starb am 17. August 2025 im Alter von 87 Jahren. Der Schauspieler erlangte unter anderem in den 80ern als Superman große Bekanntheit. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.
Foto: Getty Images North America. Sonia Recchia. All rights reserved.
Eine unvollständige Übersicht der im August 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod der Country-Sängerin Jeannie Seely. Kurz darauf mussten wir uns von den Schauspielerinnen Kelley Mack und Loni Anderson verabschieden. Besonders trafen uns im August die tragischen Tode des Rappers T-Hood und des „Enigma Norteño“-Leadsängers Ernesto Barajas, die beide durch eine Schusswaffe ums Leben kamen.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im August 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im August 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

August 2025:

  • Jeannie Seely (†85, Country-Sängerin), 1. August
  • Kelley Mack (†33, Schauspielerin), 2. August
  • Loni Anderson (†79, Schauspielerin), 3. August
  • Eddie Palmieri (†88, Latin-Musiker), 6. August
  • Jon Miyahara (†83, Schauspieler), 7. August
  • T-Hood (†33, Rapper), 8. August
  • Bobby Whitlock (†77, „Derek And The Dominoes“-Gründer), 10. August
  • Sheila Jordan (†96, Jazz-Sängerin), 11. August
  • Danielle Spencer (†60, Schauspielerin), 11. August
  • Tristan Rogers (†79, Schauspieler), 15. August
  • Terence Stamp (†87, Schauspieler), 17. August
  • Ernesto Barajas (†38, „Enigma Norteño“-Leadsänger), 19. August

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.

