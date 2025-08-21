Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im August verstorben
Eine unvollständige Übersicht der im August 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Der Monat begann mit dem Tod der Country-Sängerin Jeannie Seely. Kurz darauf mussten wir uns von den Schauspielerinnen Kelley Mack und Loni Anderson verabschieden. Besonders trafen uns im August die tragischen Tode des Rappers T-Hood und des „Enigma Norteño“-Leadsängers Ernesto Barajas, die beide durch eine Schusswaffe ums Leben kamen.
Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im August 2025 verstorbenen Persönlichkeiten
August 2025:
- Jeannie Seely (†85, Country-Sängerin), 1. August
- Kelley Mack (†33, Schauspielerin), 2. August
- Loni Anderson (†79, Schauspielerin), 3. August
- Eddie Palmieri (†88, Latin-Musiker), 6. August
- Jon Miyahara (†83, Schauspieler), 7. August
- T-Hood (†33, Rapper), 8. August
- Bobby Whitlock (†77, „Derek And The Dominoes“-Gründer), 10. August
- Sheila Jordan (†96, Jazz-Sängerin), 11. August
- Danielle Spencer (†60, Schauspielerin), 11. August
- Tristan Rogers (†79, Schauspieler), 15. August
- Terence Stamp (†87, Schauspieler), 17. August
- Ernesto Barajas (†38, „Enigma Norteño“-Leadsänger), 19. August
