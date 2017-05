Traumjob bei Sky: Ein Moderator lässt sich den Kaffee umrühren

Via 11Freunde können wir Euch heute einen intimen Einblick in die Arbeit beim Privatfernsehen präsentieren. Genauer gesagt bei Sky, wo sich Moderator Patrick Wasserziehr in einer Situation, in der er sich unbeobachtet fühlt, zu einem richtigen Bitchmove hinreißen lässt.

Während der Moderator seine Texte und Themen für die Sendung checkt, steht sein Kaffee stoisch neben ihm. Und da sich Kaffee verdammt nochmal nicht von selbst umrührt, kommt Wasserziehr die rettende Idee. Aber seht selbst:

https://www.youtube.com/watch?v=_00zA0c75bI Video can’t be loaded: Patrick Wasserziehr lässt seinen Kaffee umrühren (https://www.youtube.com/watch?v=_00zA0c75bI)

Wir hoffen, dass Wasserziehr und Sky den Kameramann trotz Unachtsamkeit – irgendwer muss seine Daten geklaut und geleakt haben! – weiter beschäftigen. Er kann ja nichts dafür. Die Szene ist übrigens schon etwas älter, was aus dem Kontext mit dem Spieler Didier Drogba hervorgeht.