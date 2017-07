„True Blood“-Star Nelsan Ellis ist tot

In „True Blood“ war seinem Charakter ein längeres Leben beschieden als vielen anderen und als dessen Buchvorlage, im echten Leben starb er viel zu früh: Nelsan Ellis ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von nur 39 Jahren nach Komplikationen infolge eines Herzversagens.

In der Vampir-Serie „True Blood“ spielte Nelson Ellis den Serienliebling LaFayette Reynolds, der in Sams Restaurant und Bar „Merlotte’s“ kochte und in dem Hauptfigur Sookiee (Anna Paquin) stets einen Verbündeten fand. „True Blood“ lief zwischen 2008 und 2014 über sieben Staffeln und 80 Folgen. Danach war Ellis unter anderem in „Elementary“, der US-Serienversion von Sherlock Holmes mit Jonny Lee Miller in der Hauptrolle, zu sehen.

Der Sender HBO erklärte: „We were extremely saddened to hear of the passing of Nelsan Ellis. Nelsan was a long-time member of the HBO family whose groundbreaking portrayal of Lafayette will be remembered fondly within the overall legacy of True Blood. Nelsan will be dearly missed by his fans and all of us at HBO.”

„True Blood“-Schöpfer Alan Ball („Six Feet Under“) beschrieb Ellis als „singular talent whose creativity never ceased to amaze me. Working with him was a privilege.”

Via Twitter verliehen auch andere Serienkollegen ihrer Trauer Ausdruck:

It was an utter privilege to work with the phenomenally talented and deeply kind soul .@OfficialNelsan I'm devastated by his untimely death. pic.twitter.com/If17csduHz — Anna Paquin (@AnnaPaquin) July 8, 2017

I am so sad about the death of Nelsan Ellis, a great talent gone too soon. Such a shock. 💔 — Charlaine Harris (@RealCharlaine) July 8, 2017