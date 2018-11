Tyler, The Creator veröffentlicht Weihnachts-EP „Music Inspired By Illumination & Dr. Seuss‘ The Grinch“

Tyler, The Creator ist schon ganz schön in Weihnachtsstimmung: Der Rapper hat mit „Music Inspired By Illumination & Dr. Seuss‘ The Grinch“ eine ganze EP für die besinnliche Adventszeit veröffentlicht. Zuvor hatte er mit „I Am The Grinch“ und „You’re A Mean One, Mr. Grinch“ zwei Songs zum Soundtrack des neuen Grinch-Animationsfilms beigesteuert, der vergangene Woche in den USA in den Kinos angelaufen ist.

Sechs Songs finden sich auf „Music Inspired…“, als Feature-Gäste sind Santigold, Ryan Beatty und Jerry Paper zu hören. Musikalisch ähneln die äußerst kurzen Tracks stark an loungig-ambiente FLOWER-BOY-Songs wie „Pothole“ und „Boredom“, Schellenkränze suchen die Hörer (nahezu) vergeblich. Die komplette EP könnt Ihr Euch hier im Stream anhören:

Passend zu seiner Grinch-Periode hat Tyler in Zusammenarbeit seinen Langzeitpartnern von Converse einen passenden Schuh gestaltet. Wann der „Grinch le Fleur“ auf den Markt kommt, ist jedoch noch nicht bekannt.