Tyler, the Creator live in Berlin: Tickets, Zeiten, Setlist & Anfahrt

Tyler, the Creator ist auf Welttournee mit seinem aktuellen Album CHROMAKOPIA. Nachdem der Rapper bereits durch einige Länder Europas getourt ist, macht er nun auch Halt in Deutschland. Nach Frankfurt und Köln ist jetzt auch Berlin an der Reihe – und zwar wird er in der Uber Arena live performen. Hier findet ihr alle Informationen dazu im Überblick.

Tickets

Schlechte Neuigkeiten: Die Standard-Tickets sind mittlerweile ausverkauft. Es sind aber noch Premium-Karten auf der Website der Uber Arena erhältlich. Ab 499,00 Euro gibt es Tickets für den Amazon „Diamond Ball Room“ – inklusive Aftershow-Party – und ab 199,00 Euro für die „Amex Front Row“.

Zeiten

Der Einlass startet um 18 Uhr. Los geht es dann um 19.30 Uhr. Da zwei Support-Acts auf der Liste stehen, kann mit Tyler also etwa um 21 Uhr gerechnet werden. Seine Show wird um die anderthalb Stunden andauern.

Support

Bevor Tyler die Bühne betritt, treten zwei Vor-Acts auf: Zum einen der US-amerikanische Rapper Lil Yachty – ein treuer Freund und Kollaborateur Tylers – und zum anderen Paris Texas, ein HipHop-Duo aus Los Angeles.

Venue-Adresse

Das Konzert findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet: Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Anfahrt

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof.

Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten auch die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Und am Ostbahnhof neben den S-Bahnen auch der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren sogar zur Arena.

Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof um die zwölf Minuten.

Anreise mit dem Auto

Wenn man über die A24 kommt, fährt man bis Bezirk Pankow, danach in die B109. Ihr folgen, Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Und wenn man über die A9 kommt, fährt man bis Tempelhofer Damm/B96, Berlin folgen, auf A100 Ausfahrt 20-Tempelhofer Damm nehmen. Danach der B96 folgen, Waterloo-Ufer und Adalbertstraße bis Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Und dann Konzert genießen!

Parken

Es gibt extra ein Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt an die Arena angrenzt. Dazu zwei CONTIPARK Parkhäuser, auch am Uber Platz. Und gegenüber ein Parkhaus, das zur East Side Mall gehört. Ansonsten gibt es noch die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof.

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ sah Tylers Setlist für Köln folgendermaßen aus: