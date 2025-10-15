D’Angelo: So trauern Beyoncé, Lauryn Hill & Nile Rodgers um die verstorbene Neo-Soul-Größe

Emotionale Worte nach D’Angelos Tod: Stars wie Beyoncé, Lauryn Hill und Tyler, The Creator nehmen Abschied vom „Voodoo“-Künstler.

Der Tod von D’Angelo hat in der Musikwelt große Trauer ausgelöst. Viele namhafte Künstler:innen zeigten sich erschüttert und betonten die Bedeutung, die der R&B-Artist für sie gehabt habe.

Beyoncé: „Du warst der Pionier des Neo-Soul“

Beyoncé würdigte D’Angelo auf ihrer Website als „Pionier des Neo-Soul“: „Wir danken dir für deine wunderschöne Musik, deine Stimme, dein Können am Klavier, deine Kunstfertigkeit. Du warst der Pionier des Neo-Soul, und das hat Rhythm & Blues für immer verändert und transformiert. Wir werden dich nie vergessen.“

Tyler, The Creator: „Dieser Mann hat meine musikalische DNA mitgeprägt“

Tyler, The Creator betonte, wie prägend D’Angelo für seine eigene Musik gewesen sei. Auf Instagram schrieb er, dass er sich an seinem neunten Geburtstag von seinem Geburtstagsgeld die Platte „Voodoo“ gekauft habe: „Ich bin so glücklich, mein Exemplar von ‚Voodoo‘ bekommen zu haben, als ich es bekam. Wir sind so glücklich, am Leben gewesen zu sein, um seine Kunst zu genießen. Dieser Mann hat meine musikalische DNA mitgeprägt. Ich bin ihm für immer dankbar. Gute Reise.“

Nile Rodgers: „Er war genial“

Auch Nile Rodgers zeigte sich tief getroffen und erinnerte sich auf X an ihr erstes Treffen: „Mein Freund Gary Harris brachte diesen Musiker namens D’Angelo zu mir nach New York. Er überlegte, was er mit der Musik anfangen sollte, die er mitgebracht hatte. Ich habe mir jeden einzelnen Song angehört – nicht nur aus Respekt, sondern weil er einfach der Hammer war.“

Der Chic-Mitbegründer fuhr fort: „Am Ende der Begegnung fragte er mich: ‚Was soll ich damit machen?‘ Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich sagte: ‚Veröffentliche es. Es ist perfekt!‘“ Ungefähr ein Jahr später habe er einen dieser Songs im Radio gehört, so Rodgers. „Er war genial und genau das, was er mir vorgespielt hatte. Ich weiß es noch … Ich habe immer noch die Originalkassette.“

Lauryn Hill: „Eine Präsenz, die nicht von dieser Welt ist“

Lauryn Hill schrieb auf Instagram über D’Angelo: „Ich bedauere, nicht mehr Zeit mit dir gehabt zu haben. Deine unbestreitbare Schönheit und dein Talent waren nicht von dieser Welt, und eine Präsenz, die nicht von dieser Welt ist, braucht Schutz in einer Welt, die nach Licht und Gottes Salbung giert. Du, Sir, hast uns bewegt, aufgewühlt, inspiriert und sogar andere mit deinem Genie zum Handeln eingeschüchtert.“

Die Sängerin ergänzte: „Du hast dir für Schwarze Männlichkeit eine Einheit aus Stärke und Sensibilität vorgestellt, und zwar für eine Generation, die sich nur in der Situation sah, entweder das eine oder das andere sein zu müssen.“

Jamie Foxx: „Er ist auserwählt“

Jamie Foxx schrieb: „Ich weiß noch, wie ich deine Musik zum ersten Mal hörte … Ich sagte mir: Verdammt, wer auch immer das ist, er ist auserwählt … Als ich dann endlich die Chance bekam, dich zu sehen … Wie alle, die das unglaublichste Musikvideo unserer Zeit gesehen haben, war ich überwältigt … Ich dachte mir, diese Person muss ich im Konzert sehen.“

Weiterhin führte der Schauspieler und Musiker aus: „Ich hatte meine Chance, dich im House of Blues zu sehen … Du kamst raus und hast gleich losgelegt … Deine Stimme war seidig und makellos … Ich war ziemlich neidisch auf deinen Stil und deinen Swag … Ich war auch purer Ehrfurcht vor deinem Talent … Du spielst jedes Instrument und zeigst dein Können in jeder Note und jedem Song.“

Flea: „Einer meiner absoluten Lieblingskünstler“

Auch die Red Hot Chili Peppers zeigten sich vom Tod D’Angelos betroffen. „Einer meiner absoluten Lieblingskünstler, dessen Platten ich immer wieder höre“, sagte Flea auf Instagram. „Niemand hat in den letzten 30 Jahren etwas Funkigeres gemacht. Ich kannte ihn nicht, aber seine Musik hat mich beeindruckt. Was für eine seltene und wunderschöne Stimme und eine unnachahmliche Herangehensweise ans Songwriting. Was für ein Musiker!!!“

Der 1974 im US-Bundesstaat Virginia als Michael Archer geborene D’Angelo war am 14. Oktober im Alter von 51 Jahren an Krebs verstorben. Er erlangte mit seinem Song „Untitled (How Does It Feel)“ aus dem Jahr 2000 weltweit Berühmtheit und wurde zu einer einflussreichen Figur des Neo-Soul. 1995 erschien sein Debütalbum „Brown Sugar“, das für mehrere Grammys nominiert wurde.