Morgen vor 40 Jahren kam „Star Wars: Episode IV – A New Hope“ ins Kino. Und niemand hatte am 25. Mai 1977 daran geglaubt, dass der Film ein Erfolg und sogar ein bis heute anhaltendes weltweites Phänomen werden würde. Selbst George Lucas ging damals nicht davon aus, dass sein Film ein Kassenschlager werden würde. Statt bei der Premiere dabei zu sein, machte er lieber mit Steven Spielberg Urlaub auf Hawaii. Dort kam dem Duo die Idee für „Raiders Of The Lost Ark“. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal…

Typcheck: Welcher „Star Wars“-Typ bist Du?

Das „Star Wars“-Universum ist voll von unterschiedlichen Kreaturen und Wesen und wird bestimmt von der Hellen und Dunklen Seite der Macht. Wenn Ihr in einer weit, weit entfernten Galaxis leben würdet, welcher Seite würdet Ihr Euch anschließen? Würdet Ihr ein Jedi werden oder doch lieber ein Sith-Lord? Findet es heraus in unserem Typcheck!

