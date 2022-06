Über Nacht: Beyoncé veröffentlicht neue Single „Break My Soul“ – hier im Stream

Zur Geisterstunde war es soweit – Beyoncé veröffentlichte mit „Break My Soul“ eine erste Hörprobe aus ihrem am 29. Juli erscheinenden Album RENAISSANCE. Zuvor stand in ihrer Instagram-Biografie: „6. BREAK MY SOUL midnight ET“. Vermutlich steht die Ziffer 6 für die Nummer des Songs auf der Trackliste der neuen Platte. Schon im Zuge der Ankündigung ihres Langspielers in der vergangenen Woche informierte die Musikerin ihre Fans über die Aktualisierung ihrer Instagram-Bio.

„Break My Soul“ von Beyoncé hier im Stream hören:

Das erste Soloalbum seit sechs Jahren

RENAISSANCE ist Beyoncés siebtes Soloalbum – und das erste seit im Jahr 2016 der hochgelobte Langspieler LEMONADE erschienen ist. Zwei Jahre darauf folgte mit EVERYTHING IS LOVE eine Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Jay-Z. Ihr bisher letztes musikalisches Lebenszeichen stammt aus dem vergangenen November, als die 40-Jährige den Song „Be Alive“ zu dem Filmdrama „King Richard“ beigesteuert hat.