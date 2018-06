Überraschung in London: Nick Cave holt Kylie Minogue auf die Bühne

Für so manchen Fan war es eine große Überraschung, als sich 1995 ausgerechnet Nick Cave und die damals Ex-Soap-Darstellerin und Popsängerin Kylie Minogue für ein Duett zusammenfanden. Das Ergebnis „Where The Wild Roses Grow“ brachte ihnen aber hohe Chartsplatzierungen ein und spätestens beim Erscheinen des Albums MURDER BALLADS im Jahr 1996, ergab der melancholische Song auch für Nick-Cave-Fans Sinn. Für Kylie Minogue war das Duett ein Katalysator für eine ernstzunehmende Karriere als Sängerin.

Auch interessant Fotos Zum 50. Geburtstag: So gut sieht Kylie Minogue seit 1987 aus Über die Jahre hinweg holte Nick Cave Kylie immer mal wieder auf die Bühne, um mit ihr gemeinsam den Song zu performen. Beim All Points East Festival 2018 in London war es schließlich wieder so weit. Am Abend des 3. Juni trat zur Überraschung der anwesenden Besucher Kylie Minogue auf die Bühne, die kurz zuvor noch ihren 50. Geburtstag gefeiert hat, und die Chemie zwischen den beiden Musikern war laut Fan-Berichten ähnlich faszinierend wie vor zwei Jahrzehnten.

Natürlich filmten die Fans fleißig mit, sodass wir nun wenigstens die Mitschnitte dieses Moments sehen können:

Nick Cave & Kylie Minogue

live @allpointseastuk victoria park pic.twitter.com/t32uXaLGrx — Felipe Faúndez F. (@estrellatuoreja) June 3, 2018

Yup, that really was Nick Cave and a surprise appearance from Ms Kylie Minogue. Not a bad Sunday evenong. pic.twitter.com/2XL1dr0yI9 — Donna Coonan (@DCoonan3) June 3, 2018

Übrigens scheint London ein guter Ort zu sein, um Nick Cave und Kylie Minogue auf einer Bühne erleben zu dürfen. 2013 gesellte sich Kylie bei einer Show im Londoner Koko zu Cave auf die Bühne. Aber schließlich wohnt sie ja auch in London.