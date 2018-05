Foto: Redferns, Peter Still. All rights reserved.

Am 28. Mai 2018 hat(te) Kylie Minogue gleich doppelt Grund zum Feiern: Die australische Popsängerin ist 50 Jahre alt/jung geworden und hat aus diesem Anlass ihr neues Video zum Song „Golden“ veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=Q6zw4yQPMLw Video can’t be loaded: Kylie Minogue – Golden (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=Q6zw4yQPMLw)

Auch interessant Christina Aguilera: So hat sich der Popstar in 20 Jahren verändert Der Song stammt aus ihrem gleichnamigen, im April erschienenen und insgesamt 14. Studioalbum GOLDEN, das Popikone Kylie im März exklusiv im Berliner Berghain vorstellte.

Kylie Minogue veröffentlichte ihr Debütalbum KYLIE 1988, ihre erste internationale Single „I Should Be So Lucky“ wurde zum Welthit. GOLDEN schaffte es auf Platz der UK-Charts – ein Erfolg, den sie in den letzten vier (!) Jahrzehnten jeweils mindestens einmal schaffte.

GOLDEN bewirbt Kylie Minogue übrigens mit diesem Foto:

Man muss sich aus diesem Grund also fragen dürfen: Hat Kylie Minogue sich in den vergangenen 30 Jahren überhaupt verändert? Oben findet Ihr Bilder aus ihrer bisherigen Karriere, überzeugt Euch selbst von ihrer Alterslosigkeit.

