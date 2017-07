Unite Tomorrowland: Eine brennende Bühne beendet den Festival-Ableger mit 20.000 Besuchern

Das seit 2005 in Belgien stattfindende EDM-Festival Tomorrowland hat mittlerweile eine derartige Beliebtheit erreicht, dass die Shows von der Hauptbühne bei Ableger-Events in anderen Städten übertragen werden. Unite Tomorrowland heißt die Veranstaltungsreihe, die 2017 in unter anderem in Dubai, Gelsenkirchen, Tel Aviv und Barcelona stattfand. In Barcelona kam es am Wochenende aber zum Abbruch der Veranstaltung – ein Brand sorgte für die Evakuierung des Geländes.

Circa 22.000 Feiernde, die gerade via Live-Stream aus Can Zam in Barcelona nach Belgien schauten, mussten den Tomorrowland-Ableger schnell verlassen, als ein technischer Defekt an der Bühne ein Feuer auslöste. Videos, die von Zuschauern gemacht wurden, zeigten den Ausbruch des Feuers, das innerhalb von wenigen Minuten die Bühne zerstörte. Besonders gefährlich für die ersten Reihen vor der Bühne waren brennende Teile der Dekoration, die vom Gerüst abfielen. Der Vorfall trug sich am Samstagabend zu.

Während die Flammen größer wurden und die Bühnen in schwarzen Rauch hüllten, reagierten Veranstalter und Publikum ruhig: Der Stream nach Belgien wurde abgebrochen, es erschien ein Hinweis zur Räumung des Geländes sowie der Aufruf, den Fluchtweg ruhig anzugehen. Ein Sprecher des Festivals lobte den Sicherheitsplan anschließend als „perfekt“. Von den Festivalbesuchern und dem Mitarbeitern wurde niemand verletzt, das Feuer konnte etwas später gelöscht werden.

In Foren und dem Facebook-Event stellen Besucher nun Fragen zum weiteren Ablauf: Viele verlangen natürlich einen Teil ihres Eintrittspreises zurück, warten diesbezüglich noch auf genaue Informationen zum Veranstalter. Allerdings wurde von den Anwesenden auch gelobt, dass Fluchtwege und Informationsfluss vor Ort sehr gut funktioniert hätten.