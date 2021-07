US-Rapper Logic meldet sich mit neuem Song „Vaccine“ zurück

Vor etwa einem Jahr kündigte der US-Rapper Logic an, dass sein sechstes Studioalbum NO PRESSURE gleichzeitig sein letztes sein werde und er sich fortan mit anderen Dingen beschäftigen möchte. Doch nachdem er sich schon im April dieses Jahres mit der Single „Tired in Malibu“ zurückgemeldet hatte, gab Logic letzte Woche nun offiziell seine Rückkehr mit dem Projekt COLLECTION VOL. 1 bekannt. Den Auftakt dafür macht nun seine neue Single „Vaccine“.

Für COLLECTION VOL. 1 hat Logic eine Sammlung früherer Songs zusammengestellt, die er zu Zeiten seines zweiten Mixtapes YOUNG SINATRA im Jahr 2011 schrieb. Doch dies scheint nicht das einzige Projekt zu sein, dass der 31-Jährige in petto hat. In einem Part von „Vaccine“ („BT3 now we at it again”) teast er nämlich einen möglichen dritten Teil seiner 2016 und 2018 veröffentlichten Mixtape-Serie BOBBY TARANTINO an.

Logic meldete sich bereits im April 2021 zurück

Ganz überraschend kommt das Ende von Logics Musik-Ruhestand aber nicht. Neben seinem Single-Release von „Tired in Malibu“ im April kündigte Logic außerdem zusammen mit dem DJ Madlib an, ein Duo namens „MadGic“ gegründet zu haben. Ihre erste gemeinsame Single „Mars Only pt. 3“ erschien am 24. April 2021.