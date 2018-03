US-Remake von „Honig im Kopf“: Diese Stars ersetzen Til Schweiger und Hallervorden

Die Tragikomödie „Honig im Kopf“ ist einer der größten Erfolge in Til Schweigers Vita, 2014 setzte er sich mit dem Film an die Spitze der deutschen Kinocharts und verhalf Dieter Hallervorden zu einem letzten Comeback – bevor sich der mittlerweile 82-Jährige nur noch mit peinlichen Verschwörer-Videos in die Schlagzeilen katapultierte. Der Erfolg von „Honig im Kopf“ hat sich bis in die USA herumgesprochen, wo Til Schweiger als Regisseur das Remake zu seinem eigenen Film inszenieren wird, der in Deutschland mehr als sieben Millionen Leute ins Kino lockte.

Nick Nolte übernimmt die Hauptrolle

Die Darsteller für die Hauptrollen in „Honey in the Head" wurden nun am Mittwoch bekannt. Die Rolle des an Alzheimer erkrankten Amandus wird im Remake Nick Nolte von Dieter Hallervorden übernehmen. Nolte ist mittlerweile 77 Jahre alt, für seine Nebenrolle in „Warrior" wurde er 2012 zuletzt für einen Oscar nominiert. Für die Rolle hatten sich einige Beobachter auch Jack Nicholson erhofft, dieser ist aber schon für das ebenfalls bald anstehende „Toni Erdmann"-Remake verpflichtet worden. Und hat für die Rolle extra seinen Ruhestand beendet.

Noltes Filmsohn wird von Matt Dillon, 54, gespielt. Dillon hat gerade auch einen Film mit Lars von Trier abgedreht, steht also vor einem Comeback. Die Rolle von Noltes Sohn übernahm Regisseur Schweiger im Original selbst. Des Weiteren wurde Emily Mortimer für den Film bestätigt, der Rest des Casts ist noch unbekannt. Die Dreharbeiten zum Film sollen bald beginnen, konkret am 10. Mai. Die internationale Produktion wird Sets in Großbritannien, Italien und Deutschland haben.

Den Trailer zum Original könnt Ihr Euch hier anschauen. In „Honig im Kopf“ reißt Amandus kurz vor der Einlieferung in ein Altenheim mit seiner Enkeltochter aus und geht noch auf ein letztes Abenteuer. Eine Gastrolle im Film hatte damals auch Samuel Koch, der bei einer „Wetten, dass..?“-Wette verunglückte und seitdem im Rollstuhl sitzt.