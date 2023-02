US-Songwriter Burt Bacharach mit 94 Jahren gestorben

Der legendäre Songwriter Burt Bacharach ist tot. Der Komponist und Bandleader, dessen elegante Melodien jahrzehntelang das Popradio dominierten, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Bacharachs Pressesprecherin Tina Brausam bestätigte gegenüber der Associated Press, dass der Songwriter am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes gestorben ist.

Während seiner Blütezeit in den Sechzigern schrieb Bacharach – zusammen mit seinem frühesten und produktivsten Partner, dem Texter Hal David – Songs, die sowohl zu Hits, als auch zu Standards wurden. Zu ihren vielen Klassikern gehören „(They Long to Be) Close to You“, „I Say a Little Prayer“, „The Look of Love“, „Walk on By“, „Always Something There to Remind Me“ und „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“.