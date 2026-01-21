Victoria Beckham: Geburtstagsgruß statt Reaktion auf Brooklyns Statement

Victoria Beckham meldet sich in den Socials zu Wort – nur nicht so, wie von vielen erhofft.

Victoria Beckham hat sich nach der umfangreichen öffentlichen Kritik ihres Sohnes Brooklyn Beckham erstmals wieder auf Instagram geäußert. Eine direkte Reaktion auf dessen Statement blieb jedoch aus. Stattdessen veröffentlichte das ehemalige Spice-Girls-Mitglied einen Geburtstagsgruß für ihre frühere Bandkollegin Emma Bunton.

In ihrer Instagram-Story teilte Victoria Beckham dafür ein Foto mit Bunton sowie einen Ausschnitt aus dem Musikvideo zu „Say You’ll Be There“. Und auch Vater David Beckham postete Geburtstagsgrüße, allerdings für seine ehemaligen Mannschaftskollegen Nicky Butt und Philip Neville. Gegenüber ihrem Sohn lässt das Ehepaar aber für öffentliche Ohren Stille walten.

Brooklyn Beckham: Öffentliche Abrechnung mit den Eltern

Zuvor hatte sich Brooklyn Peltz Beckham am Montag, 19. Januar, medienwirksam von seinen berühmten Eltern distanziert und schwere Vorwürfe erhoben. Der 25-Jährige erklärte in einem Instagram-Post, keine Versöhnung mit David und Victoria Beckham anzustreben. Der älteste Sohn des ehemaligen Fußballstars und der Designerin und Musikerin Victoria Beckham, beschuldigte seine Eltern, seit Jahren die öffentliche Darstellung der Familie zu kontrollieren und aktiv versucht zu haben, seine Ehe mit der US-amerikanischen Schauspielerin und Milliardenerbin Nicola Peltz zu beschädigen. Peltz ist die Tochter des Geschäftsmanns Nelson Peltz und des früheren Models Claudia Heffner Peltz.

In seiner Stellungnahme führte er weiterhin konkrete Vorfälle an, die zur Eskalation beigetragen haben sollen. Demnach habe Victoria Beckham kurzfristig ihre Zusage zurückgezogen, das Brautkleid ihrer Schwiegertochter zu entwerfen, obwohl diese sich bereits darauf gefreut habe. Nicola Peltz heiratete 2022 schließlich in einem maßgeschneiderten Haute-Couture-Kleid von Valentino mit quadratischem Ausschnitt. Nach der Hochzeit nahm Brooklyn den Doppelnamen Peltz Beckham an.

Weiterhin berichtete Brooklyn Peltz Beckham, seine Mutter habe ihn als „böse“ bezeichnet, weil das Paar seine Großmutter Sandra und Nicolas Großmutter am Hochzeitstisch platziert habe, da beide ohne ihre Ehemänner anwesend waren. Zudem habe Victoria Beckham den ersten Tanz mit seiner Ehefrau „gekapert“, indem sie selbst auf der Bühne auf ihn gewartet habe.

Vorwürfe im Zusammenhang mit David Beckhams Geburtstagsfeier

Besonders angespannt sei seiner Meinung nach die Situation anlässlich des 50. Geburtstags von David Beckham im vergangenen Jahr gewesen. Brooklyn und Nicola Peltz Beckham reisten nach eigenen Angaben nach London, verbrachten jedoch eine Woche wartend im Hotel. Der Sohn warf seinem Vater vor, Treffen nur im Rahmen der großen Geburtstagsfeier mit hundert Gästen und Kameras zugelassen zu haben.

Ein persönliches Treffen habe David Beckham schließlich nur unter der Bedingung akzeptiert, dass Nicola Peltz nicht anwesend sei. Bei einem späteren Aufenthalt der Familie Beckham in Los Angeles sei ein Treffen angeblich komplett verweigert worden, so die Darstellung von Peltz Beckham.

„Zum ersten Mal in meinem Leben“ – Kontrolle und Angststörungen

In seiner Stellungnahme bezeichnete Brooklyn Peltz Beckham das öffentliche Narrativ, seine Frau kontrolliere ihn, als „völlig falsch“. Stattdessen seien es seine Eltern gewesen, die ihn den Großteil seines Lebens kontrolliert hätten. Er habe unter starken Angstzuständen gelitten, die erst nach der Distanzierung von seiner Familie verschwunden seien.

„Ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein“, schrieb der 25-Jährige in seiner über sechs Instagram-Stories verteilten Erklärung. Seine Frau sei trotz aller Bemühungen, sich als Familie zusammenzufinden, von seiner Familie respektlos behandelt worden.

Reaktionen aus dem Beckham-Umfeld

Der US-Nachrichtensender CNN hat nach eigenen Angaben versucht, David und Victoria Beckham für eine Stellungnahme zu kontaktieren. Eine Reaktion der Familie lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor. Laut Berichten der „Daily Mail“ soll Victoria Beckham aber von den Aussagen ihres Sohnes angeblich stark betroffen sein. Die Spannungen zwischen Mutter und Kind bestünden bereits seit längerem.

David Beckham trat beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor die Kameras, ging jedoch nicht auf die Familiensituation ein. Gegenüber dem Sender CNBC äußerte er sich stattdessen zum Thema Social Media und dessen Auswirkungen auf Kinder. Er habe versucht, seinen Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien beizubringen, erklärte er. Kinder müssten Fehler machen dürfen, um daraus zu lernen, so seine Aussage.