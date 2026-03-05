Auch an Brooklyn Beckhams Geburtstag: Nach wie vor Funkstille bei den Beckhams

Brooklyn Beckham feierte seinen 27. Geburtstag ohne jedes Wort mit Victoria und David Beckham. Die Eltern gratulierten per Instagram – doch er hat sie längst blockiert.

Die Familie Beckham liegt seit geraumer Zeit im Streit. Konkret handelt es sich um Spannungen zwischen Sohn Brooklyn Beckham und seinen Eltern Victoria und David Beckham. Seit Langem herrscht zwischen den beiden Parteien Funkstille, Kommunikation findet nicht mehr statt.

Zuletzt hatte Brooklyn Beckham bekannt gegeben, nur noch über seinen Anwalt mit seinen Eltern zu kommunizieren. Auch an seinem Geburtstag scheint sich daran nichts geändert zu haben.

Keine Reaktion auf Geburtstagswünsche

Am Mittwoch, dem 4. März 2026, feierte Brooklyn Beckham seinen 27. Geburtstag. Diesen verbrachte er umgeben von seiner Frau Nicola Peltz und engen Freund:innen. Wie zu erwarten waren seine Eltern nicht bei den Feierlichkeiten dabei. Innerhalb der Familie scheint nach wie vor eine konsequente Stille zu herrschen.

Wie „TMZ“ berichtet, sprach Brooklyn Beckham laut Insider-Quellen kein einziges Wort mit seinen Eltern während seines Geburtstags. Diese meldeten sich allerdings via Instagram zu Wort und gratulierten ihrem Sohn mit herzlichen Geburtstagswünschen. So postete David Beckham ein Bild aus Kindertagen von Brooklyn Beckham, auf dem er gemeinsam mit seinen Eltern in einem Pool zu sehen ist. Zum Bild schrieb der ehemalige Fußball-Profi: „Happy Birthday Bust. Wir lieben dich.“ Bust ist Brooklyn Beckhams Spitzname.

Auch Victoria Beckham postete liebevolle Geburtstagswünsche in einer Instagram-Story. Sie teilte ein Bild, auf dem sie mit ihrem heute 27-jährigen Sohn als Kind spielend zu sehen ist, und schrieb dazu: „Fröhlichen 27. Geburtstag Brooklyn. Ich liebe dich so sehr.“

Wie „TMZ“ unter Berufung auf Insider-Quellen berichtete, hat Brooklyn Beckham seine Eltern auf Instagram angeblich blockiert – die Geburtstagsstories konnte er also gar nicht sehen. Zudem empfinde er diese nach Aussagen des Insiders als zu „theatralisch“.

Ob die Instagram-Stories von Victoria und David Beckham einen Versöhnungsversuch darstellen sollen, lässt sich nur spekulieren.

Familiendrama seit dem Jahr 2022

Die Spannungen innerhalb der Familie begannen mit der Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im April 2022. Gerüchten zufolge gerieten seine Ehefrau und seine Mutter in einen Streit, der nicht beigelegt werden konnte.

Die Lage eskalierte, als der 27-Jährige im Januar 2026 ein langes Statement postete, in dem er seine Eltern beschuldigte, sich mehr für deren öffentliches Image zu interessieren als für seine Ehe. Laut Statement habe sich Brooklyn Beckham niemals zuvor so „unbehaglich oder gedemütigt“ gefühlt. Eine Beilegung des Streits ist mit Blick auf die ausbleibende Kommunikation an seinem Geburtstag nicht abzusehen.