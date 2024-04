10 Millionen Euro: David Beckham verklagt Mark Wahlberg

Ein Fitnessdeal zwischen den beiden Stars landet vor Gericht.

David Beckham fühlt sich über den Tisch gezogen. Der Ex-Fußballprofi zieht gegen Mark Wahlberg vor Gericht und wirft dem Schauspieler Betrug vor. Bei einem Fitness-Deal soll Beckham 8,5 Millionen britische Pfund (circa 10 Millionen Euro) verloren haben.

Was ist passiert?

Laut Informationen von „The Sun“ hat der ehemalige Sportler den Hollywoodstar verklagt. In dem Rechtsstreit geht es um einen Deal mit der Fitnessmarke F45, bei der der Schauspieler Investor ist. Beckhams Firma, die DB Ventures Ltd., behauptet demnach, Wahlbergs Firma Mark Wahlberg Investment Group, habe im Zusammenhang mit seinem Engagement beim Trainingsprogramm F45 „betrogen“. Auch die Gründer von F45 und deren Unternehmen werden von dem Fußballer verklagt.

Beckham habe sich ursprünglich dazu bereit erklärt, als Botschafter bei F45 einzusteigen und dafür Aktienpakete der Firma zu erhalten. Diese wurden ihm jedoch zunächst nicht übereignet, was laut der Klage absichtlich geschehen sei. Die Aktienkurse seien dann nämlich in den Keller gerauscht, so dass dem Briten ein Wert von 8,5 Millionen Pfund (circa 10 Millionen Euro) entgangen sei.

Laut Wahlberg sei Klage unbegründet

Laut Wahlberg und seinen Mitbeklagten habe es jedoch kein „betrügerisches Verhalten“ gegeben. Deswegen sei die Klage unbegründet und solle vom Richter abgewiesen werden. Der 48-Jährige gebe allen anderen die Schuld an dem Verlust, nur sich selbst nicht, heißt es in der Begründung von Wahlbergs Anwaltsteam. Wann der Streit vor Gericht geht und ob sich die beiden Stars dort gegenüber stehen werden, ist bisher noch nicht bekannt.