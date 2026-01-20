Brooklyn Beckham: Öffentliche Abrechnung mit den Eltern

Der älteste Beckham-Sohn packt aus: Kontrolle, Hochzeitsdrama und verweigerter Kontakt.

Brooklyn Peltz Beckham hat sich öffentlich von seinen berühmten Eltern distanziert und schwere Vorwürfe erhoben. Der 25-Jährige erklärt in einem Instagram-Post, keine Versöhnung mit David und Victoria Beckham anzustreben.

Entfremdung und Kontrolle der öffentlichen Wahrnehmung

Brooklyn Peltz Beckham, ältester Sohn des ehemaligen Fußballstars David Beckham und der Designerin und Musikerin Victoria Beckham, hat am Montag (19. Januar) auf Instagram eine ausführliche Stellungnahme zum seit Jahren schwelenden Familienkonflikt veröffentlicht. In der Erklärung an seine 16,3 Millionen Follower bestätigte er erstmals öffentlich die lange spekulierte Entfremdung von seinen Eltern.

Brooklyn Beckham wirft seinen Eltern vor, seit Jahren die öffentliche Darstellung der Familie zu kontrollieren und aktiv versucht zu haben, seine Ehe mit der US-amerikanischen Schauspielerin und Milliardenerbin Nicola Peltz zu beschädigen. Peltz ist die Tochter des Geschäftsmanns Nelson Peltz und des früheren Models Claudia Heffner Peltz.

Streit um Hochzeitskleid und Sitzordnung

In seiner Stellungnahme führt Peltz Beckham konkrete Vorfälle an, die zur Eskalation beigetragen haben sollen. Demnach habe Victoria Beckham kurzfristig ihre Zusage zurückgezogen, das Brautkleid ihrer Schwiegertochter zu entwerfen, obwohl diese sich bereits darauf gefreut habe. Nicola Peltz heiratete 2022 schließlich in einem maßgeschneiderten Haute-Couture-Kleid von Valentino mit quadratischem Ausschnitt. Nach der Hochzeit nahm Brooklyn den Doppelnamen Peltz Beckham an.

Weiterhin berichtet Peltz Beckham, seine Mutter habe ihn als „böse“ bezeichnet, weil das Paar seine Großmutter Sandra und Nicolas Großmutter am Hochzeitstisch platziert habe, da beide ohne ihre Ehemänner anwesend waren. Zudem habe Victoria Beckham den ersten Tanz mit seiner Ehefrau „gekapert“, indem sie selbst auf der Bühne auf ihn gewartet habe.

Vorwürfe im Zusammenhang mit David Beckhams Geburtstagsfeier

Besonders angespannt sei die Situation anlässlich des 50. Geburtstags von David Beckham im vergangenen Jahr gewesen. Brooklyn und Nicola Peltz Beckham reisten nach eigenen Angaben nach London, verbrachten jedoch eine Woche wartend im Hotel. Der Sohn wirft seinem Vater vor, Treffen nur im Rahmen der großen Geburtstagsfeier mit hundert Gästen und Kameras zugelassen zu haben.

Ein persönliches Treffen habe David Beckham schließlich nur unter der Bedingung akzeptiert, dass Nicola nicht anwesend sei. Bei einem späteren Aufenthalt der Familie Beckham in Los Angeles sei ein Treffen komplett verweigert worden, so die Darstellung von Peltz Beckham.

David und Victoria Beckham bleiben still

Der US-Nachrichtensender CNN hat nach eigenen Angaben versucht, David und Victoria Beckham für eine Stellungnahme zu kontaktieren. Eine Reaktion der Familie lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.

Spekulationen über einen Konflikt zwischen den Beckhams und ihrem ältesten Sohn kursieren seit Jahren in britischen und internationalen Boulevardmedien. Mit seiner Instagram-Erklärung bestätigte Brooklyn Peltz Beckham diese Gerüchte nun erstmals selbst.

„Zum ersten Mal in meinem Leben“ – Kontrolle und Angststörungen

In seiner Stellungnahme bezeichnet Brooklyn Peltz Beckham das öffentliche Narrativ, seine Frau kontrolliere ihn, als „völlig falsch“. Stattdessen seien es seine Eltern gewesen, die ihn den Großteil seines Lebens kontrolliert hätten. Er habe unter starken Angstzuständen gelitten, die erst nach der Distanzierung von seiner Familie verschwunden seien.

„Ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein“, schrieb der 25-Jährige in seiner über sechs Instagram-Stories verteilten Erklärung. Seine Frau sei trotz aller Bemühungen, sich als Familie zusammenzufinden, von seiner Familie respektlos behandelt worden.