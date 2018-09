Video: Impressionen der ME-Klubtour in Köln mit Schnipo Schranke und weiteren Acts

Schnipo Schranke, Lea Porcelain, Swutscher und Flut haben bei der MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow in Köln für einen unvergesslichen Abend gesorgt. Wir freuen uns schon auf die nächste Station in Hamburg, lassen vorher aber noch einmal die Partynacht in Köln in einem Video Revue passieren (hier geht es zum Nachbericht in Textform).

Denn wenn eines stimmt, dann das hier: Die Kölner wissen, wie Fun geht! Und das sollten wiederum alle anderen wissen, besonders diejenigen, die diesen Abend verpasst haben.

Viel Spaß mit dem Video!

Und wenn Ihr jetzt denkt: „Mensch, da wäre ich auch gerne gewesen!“ – könnt Ihr haben: Die nächste MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow findet nämlich schon am 08.10.2018 in Hamburg statt. Kommt vorbei!

Die weiteren Klubtour-Termine im Überblick:

ME-Klubtour in Hamburg

08.10.2018

Übel & Gefährlich

HAIYTI

REEZY

ANTIFUCHS

JOMO

SPECIAL GUEST

ME-Klubtour in München

25.10.2018

Blitz Club

MOUNT KIMBIE (DJ-SET)

WEVAL (DJ-SET)

KID SIMIUS (LIVE)

PEREL (HYBRID)

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr außerdem auch auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour