Adele legt sich mit Security an: „Steht auf und tanzt!“ (Video)

„Steht auf, wenn ihr wollt!“ – Adele protestiert live gegen die Regeln der Security.

Der Show-Marathon von Adele in München sorgt weiterhin für Aufsehen. Am Freitag, den 9. August, spielt die 36-Jährige das dritte von insgesamt zehn Konzerten in der bayerischen Hauptstadt. Und die rund 80.000 Zuschauer:innen können sich auf eins verlassen – sie haben die Sängerin auf ihrer Seite.

Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt, wie Adele mit ihrem Publikum und der Sicherheitscrew umgeht. Während sie ihren Hit „Rumour Has It“ performte, setzte sich Adele entschieden für das Wohl ihrer Fans ein. Mitten im Song wandte sie sich an die Sicherheitskräfte vor der Bühne und rief: „Hört auf, meinen Fans zu sagen, dass sie sitzen bleiben sollen! Steht auf, wenn ihr wollt!“

Die Szene, die auf einem der ersten Konzerte in München aufgenommen wurde, zeigt die Reaktion des Publikums: Die Fans standen auf und tanzten.

Adele kippt die Sitzordnung

Der Sicherheitsmann, der zunächst versuchte, die Menge zu beruhigen, drehte sich schließlich um und musste schmunzeln, als Adele die Menge ermutigte.

Laut Berichten wurden die Konzertbesucher vor Beginn der Show aufgefordert, während des Auftritts sitzen zu bleiben, um den anderen Zuschauer:innen eine bessere Sicht zu gewährleisten.

Diese Regelung stieß auf gemischte Reaktionen. Auf sozialen Medien gab es Beschwerden über die eingeschränkte Sicht, die einige Fans dazu veranlasste, auf ihre Stühle zu steigen, um die Performance besser sehen zu können.

Adele ließ sich jedoch nicht von den Vorschriften der Security beeindrucken und stellte klar, dass ihre Fans die Freiheit haben sollten, sich zu erheben und zu feiern. Während ihres Hits „Hello“ zeigte sie mit deutlichen Gesten den ersten Reihen, aufzustehen, um das Lied mitzusingen und dazu zu tanzen.

Schon in Las Vegas war Adele gegen Regeln

Es ist nicht das erste Mal, dass Adele sich für ihre Fans einsetzt. Vor etwa einem Jahr sorgte ein ähnlicher Vorfall in Las Vegas für Schlagzeilen, als Adele ebenfalls gegen einen Sicherheitsmitarbeiter vorging, der einem Fan das Stehen verbieten wollte.

Die aktuellen Konzerte in München sind Teil einer groß angelegten Konzertreihe, die Adele in ein eigens für sie errichtetes Stadion in der Stadt bringt.

Einen ungeplanten ersten Einblick gab es schon vor dem offiziellen Start. Auf Instagram sorgt ein Nutzer für Aufsehen. Er hatte es geschafft, sich in die „Adele World“ zu schleichen und teilt seine Eindrücke auf Instagram:

Adele in München – die Setlist vom 2. August

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I’ll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory (mit Orchester)

Love in the Dark (mit Orchester)

Make You Feel My Love (Bob Dylan Cover)

Chasing Pavements

All I Ask

Skyfall (mit Orchester)

Set Fire to the Rain (mit Orchester)

All Night Parking (Interlude) (vom Tape)

Hold On

When We Were Young

Someone Like You

Rolling in the Deep

Adele: Weitere Shows

Achtmal steht Adele nun noch auf der Münchener Mega-Bühne – und zwar am 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August.