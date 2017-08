Videopremiere: Bonaparte liefert in „Hey (Is For Horses)“ mehr Cat Content als Buzzfeed

Gelungener Wechsel der Perspektive: Im Musikvideo zu „Hey (Is For Horses)“ entdeckt Ihr die Stadt aus der Sicht einer Katze. Der Katze Stravinsky Wellington von Tobias Jundt sogar. Und die schaut sich die Straßen mal ganz genau an, sieht Hunde, Kinder und sogar ein Pferd. Der Kamerawinkel sorgt für Action und ein bisschen Schwindel.

Der Song stammt aus dem aktuellen Bonaparte-Album THE RETURN OF STRAVINSKY WELLINGTON, das bereits im Juni erschienen ist, die kommenden Tourdaten haben wir praktischerweise auch für Euch:

11.08. CH-Zürich – Lethargy Festival

09.09. Köln – Jugendpark

10.09. Berlin – Lollapallooza Festival

20.10. Berlin – Festsaal Kreuzberg (Sold Out)

Als besonderes Schmankerl tritt Bonaparte auch bei unserer Klubtour am 30. September in Hamburg auf. Sichert Euch am besten heute noch Eure Tickets.

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour