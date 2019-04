Bonaparte kündigt neues Album „WAS MIR PASSIERT“ an

Bonaparte kündigt sein neues Album WAS MIR PASSIERT an. Zeitgleich hat er den Song „Big Data“ veröffentlicht. Wie der bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte Track „Das Lied vom Tod“ ist auch die zweite Single des neuen Albums deutschsprachig. Zur Unterstützung holte sich der Sänger Farin Urlaub und Bela B als Featuregäste ins Boot.

Das siebtes Studioalbum des Schweizers soll am 14. Juni 2019 erscheinen. Es entstand innerhalb der vergangenen drei Jahre auf mehreren Reisen zwischen Abidjan und Berlin. Bei seinem Reiseziel hatte sich Bonaparte, der mit bürgerlichem Namen Tobias Jundt heißt, von den Erzählungen eines Freundes inspirieren lassen: „Alles, was er erzählt hat, klang so aufregend, dass ich im Juni 2017 einfach mal runtergefahren bin. Was ich in Abidjan erlebt habe, war wie ein Katalysator, eine überwältigende Erfahrung.“

Besonders beeindruckt habe ihn die dortige Musikszene, von der „eine wahnsinnige Energie“ ausgehe, die ihn an die inzwischen erloschene Aufbruchsstimmung bei seiner Ankunft in Berlin vor 12 Jahren erinnert habe, so Jundt.

Kooperation

Auch bei der Produktion von WAS MIR PASSIERT ließ sich der Sänger von multikulturellen Einflüssen inspirieren. So kooperierte er sowohl mit der an der Elfenbeinküste geborenen und für den Grammy nominierten Songwriterin Fatoumata Diawara sowie mit dem ivorischen Streetstyle-Rapper Bop de Narr. Auch Sophie Hunger ist auf einem Feature zu hören.

Bonaparte auf Deutschlandtour 2019 – hier die Termine:

19.11.2019 Leipzig , Täubchenthal

20.11.2019 Dresden, Beatpol

21.11.2019 Frankfurt, Batschkapp

22.11.2019 München , Technikum

23.11..2019 Wien, Flex

25.11.2019 Erlangen, E Werk

26.11.2019 Stuttgart, Wagenhalle

27.11.2019 Bern, Bierhübeli

28.11.2019 Köln, Gloria

29.11.2019 Hamburg, Uebel & Gefährlich

30.11.2019 Berlin, Festsaal Kreuzberg

Jundt steht seit 2006 unter dem Künstlernamen Bonaparte mit und ohne Band auf der Bühne. Seitdem hat er weltweit über 500 Konzerte gegeben. WAS MIR PASSIERT ist der Nachfolger des 2017 erschienenen Albums THE RETURN OF STRAVINSKY WELLINGTON.