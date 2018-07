Videopremiere: Die Berliner UNS gehen „Von A nach A“

Die Band UNS aus Berlin hinterfragt und kritisiert. Mal nimmt das krasse, mal ironische Formen an. Zur Veröffentlichung ihres Albums ALLES WAS WIR MACHEN IST KUNST (1.06.2018) steht auf der Seite ihres Labels Folgendes: „Kurzum: Das, was du hier hörst, ist eine besonders aufrichtige Form der öffentlichen Onanie. Eine, der zu applaudieren ist, weil sie jede und jeden im Umkreis ermuntert, sofort auch lustvoll in den eigenen Schritt zu greifen.“

Auch in ihrem neuen Song brüllt uns das Trio ihre Message förmlich entgegen und das Video wartet dementsprechend mit Bildern auf, die alles andere als angenehm zum sehen sind. Das soll es aber auch nicht sein. UNS wollen aufrütteln und mitreißen:

https://youtu.be/SpA4f3t-iFs Video can’t be loaded: UNS – VON A NACH A (official video) (https://youtu.be/SpA4f3t-iFs)

UNS spielen in diesem Sommer folgende Live-Termine:

03.08.18 – Friedland, Jenseits von Millionen

12.09.18 – Hannover, Lux w/ Pabst

13.09.18 – Hamburg, Molotow w/ Pabst

14.09.18 – Bremen, Kulturzentrum Lagerhaus w/ Pabst

15.09.18 – Berlin, Badehaus w/ Pabst

27.09.18 – Ulm, Cabaret Eden

28.09.18 – Dresden, Ostpol

29.09.18 – Berlin, Kastanienkeller

19.10.18 – Greiz, Alte Papierfabrik

20.10.18 – Erfurt, Engelsburg