Videopremiere: The Asteroids Galaxy Tour gehen mit „Apollo“ auf Raumfahrtmission

An der Grenze zur Schallmauer: Das dänische Duo The Asteroids Galaxy Tour

Fliegende Alienschnecken, die schielend aus schwarzen Löchern kriechen und schließlich zu fliegenden Raumschiffen werden – natürlich in schönster Retro-Sci-Fi-Optik. Worum es im Video zur neuen Single „Apollo“ von The Asteroids Galaxy Tour geht liegt auf der Hand: space is the place!

Seit über zehn Jahren ist das dänische Duo um Mette Lindberg und Lars Iversen nun bereits gemeinsam unterwegs und durfte dank Synth-Pop-Ohrwürmern wie „The Golden Age" und „Around The Bend" sogar schon Katy Perry auf Tour begleiten. Trotz vermeintlichem Retro-Appeal sind die Asteroiden technisch immer ganz vorne an der Schallmauer und brechen mit ihrem neuen Release mit der althergebrachten Albenstruktur.

Die Fans dürfte das freuen: kein langes Warten mehr, sobald ein Song fertig ist, wird er sofort in den Orbit hinausgeschossen. Nach „Surrender“ ist „Apollo“ nun die zweite Single, die auf diese Art erscheint. Bis Mitte 2019 soll das Album dann komplett sein. Tourdates für Deutschland sind in Vorbereitung.

Schaut hier das Video zu „Apollo“ von The Asteroids Galaxy Tour: