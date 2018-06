Katy Perry in Berlin: Verschluckt von der eigenen Show

Katy Perrys Bühnenshow wirkt so, als hätte sie sich ein fieser Zyniker ausgedacht. Ein Popmusik und Popstars hassender Mensch, der jegliche Elemente dermaßen überdreht, bis sie dem Publikum zum Hals raushängen. Es ist eine Show, die Katy Perry auf ihrem eigenen Konzert wahnsinnig unwichtig erscheinen lässt, weil ihre Songs und ihr Gesang oft nicht gegen den Krimskrams ankommen, der um sie herum passiert.

Verheizte Hits

„Witness“ heißt Perrys aktuelle Tour, das gleichnamige Album hat wenige Hits abgeworfen, weshalb der Live-Zirkus nun umso opulenter ausfallen muss. Zu Beginn der Show klappt das noch ganz gut: Das gigantische Auge öffnet sich, Perry kommt auf einer schwebende Installation in die Halle, trägt ein rotes Outfit, das Popdiva, Sex und Arroganz ausstrahlt. Der Glamour reicht, um sogar die belanglosen Songs des neuen Albums wirken zu lassen.

Doch dann sind da plötzlich Tänzerinnen mit Fernsehern auf dem Kopf auf der Bühne, sie wackeln mit dem Arsch oder laufen Perry schlichtweg hinterher, sobald sie den Steg zur Mitte der Arena betritt. Dazu Fabelwesen im Hintergrund, ein Pyro-Effekt, das von der Bühne auf die Zuschauer glotzende Auge wechselt die Farbe. Welcher Song läuft eigentlich gerade? Es scheint selbst der Sängerin egal zu sein. Perry inszeniert bei ihrem Konzert in Berlin alles, nur nicht ihre Musik.

Das eigentlich äußerst tanzbare „Hot N Cold“ wird back to back mit einer gekürzten Version von „Last Friday Night“ abgehandelt und als Fan fragt man sich schon, warum ausgerechnet zwei der größten Hits so verknappt und verheizt werden. Die Antwort folgt direkt: Das beim Super Bowl 2015 achso witzige Hai-Maskottchen hat anscheinend einen dermaßen großen Kultstatus erreicht, dass Perry sich nun mehrere Minuten damit auf der Bühne zanken muss. Die miese Comedy-Nummer zerreißt das Konzert in einem Moment, in dem sich die Leute gerade an den wirklich guten Songs der Sängerin hochtanzen wollen, selbst wenn diese lieblos vorgetragen werden.

Plötzlich wird Basketball gespielt

Die Menge filmt viel mit den Smartphones, was soll sie auch sonst machen? Die Show befiehlt, niemals länger als für einen seit Jahren bekannten Hit zu tanzen, sondern gefälligst die überdimensionalen Lippen zu bewundern, die bei „I Kissed A Girl“ über der Bühne schweben. Katy Perry wird von den Lippen verschluckt, später auch noch einmal von einer Venusfliegenfalle aus Plastik. Mehr Sinnbild für diese Show geht nicht.