Videopremiere: The Day mit „Where The Wild Things Are“

The Day haben ein neues Musikvideo herausgebracht. The Day bestehen aus der Niederländerin Laura Loeters und dem Deutschen Gregor Sonnenberg. Die beiden machen gemeinsam sanften, sphärischen Indie-Dreampop, und sind seit 2017 beim Berliner Plattenlabel Sinnbus unter Vertrag.

MIDNIGHT PARADE soll das Debütalbum von The Day heißen, noch „diesen Winter” soll es veröffentlicht werden. Ein erster Vorgeschmack ist jetzt die Single „Where The Wild Things Are” inklusive dazugehörigem Musikvideo.

The Day wollen ihr neues Album wohl auch live spielen, und gehen im Januar 2019 auf Deutschland-Tour. Wer auf „den Winter” nicht warten möchte, kann sich einstweilen an den bisherigen Veröffentlichungen der Band erfreuen: In Eigenregie wurden die beiden 5-Track-EPs THE DAY (2012) und STRANGERS WITH FAMILIAR FACES (2015) aufgenommen, das Label Sinnbus brachte bisher auch einige Singles von The Day heraus.

Hier die aktuelle The-Day-EP „STRANGERS WITH FAMILIAR FACES“ von 2015 hören: