Tokio Hotel: Musikvideodreh in Berlin – Fans als Statist:innen gesucht

Tokio Hotel drehen am 11. Mai ein Musikvideo in der Hauptstadt & es werden Statisten gesucht. Alles, was ihr wissen müsst, gibt's hier.

Aliens gesucht! „Aliens“ — wie sich die Fans der Band Tokio Hotel liebevoll selbst betiteln — könnten demnächst Teil eines Musikvideos werden.

Die wohl bekannteste Exportware aus Magdeburg sucht Statist:innen für einen Musikvideodreh. Die einzigen Voraussetzungen: Volljährigkeit und ein eleganter Kleidungsstil.

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Bewerbung im Detail

Alle Fans der ersten Stunde sollten jetzt ihre besten Fotos heraussuchen oder neue schießen, um beim Dreh am 11. Mai 2026 in Berlin dabei zu sein. Die Bewerbung läuft per Mail an musicvideo@tokiohotel.com — mit aussagekräftigen Fotos in Abendgarderobe, Name und Geburtsdatum.

Wer sich nicht bis zum 6. Mai beworben hat, schaut diesmal von außen zu. Um welchen Song es beim Dreh genau geht, gab die Band bislang jedoch nicht preis.

Neues Album?

Die Spekulationen um ein siebtes Studioalbum, das noch dieses Jahr erscheinen könnte, stehen jedenfalls im Raum. Tokio Hotel legen mit Singles wie „Changes“, „California Nights“ und dem erst am 1. Mai erschienenen „Na und?!“ mächtig vor — und der Hashtag #TH7 zieht sich durch sämtliche Veröffentlichungen der Band wie ein Fingerzeig, den niemand übersehen soll.

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Tom Kaulitz ließ gegenüber „Radio Energy“ immerhin so viel durchblicken: Es werde ein neues Album geben, vor der nächsten Tour. Sein Bruder Bill Kaulitz ergänzte, es kämen noch mehrere Singles vorher. Wann genau, blieb offen.

Um herauszufinden, für welchen Song sich die Aliens schick machen dürfen, müssen sie sich bis zum 6. Mai 2026 bewerben. Wer das getan hat, darf sich vielleicht auf einen Abend in Berlin freuen — in eleganter Abendgarderobe, versteht sich.