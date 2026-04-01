Taylor Swift: Warum „Elizabeth Taylor“ mehr als eine Hommage ist

Ruhm, Privatleben, medialer Druck: Taylor Swifts Song „Elizabeth Taylor“ aus „The Life of a Showgirl“ beleuchtet, was beide Stars verbindet – ein Einordnung.

Am Dienstag, dem 31. März, stellte die Sängerin einen Clip zu ihrem Song „Elizabeth Taylor“ online. Star des Videos ist – entgegen den Erwartungen – nicht Taylor Swift selbst. Das Video ist ein Zusammenschnitt aus berühmten Filmen von Elizabeth Taylor. Die Schauspielerin war bekannt für „Cleopatra“, „Die Katze auf dem heißen Blechdach“, „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ und viele weitere Klassiker aus den 40er und 50er Jahren.

Song entstand nach persönlichem Vergleich

Der Song „Elizabeth Taylor“ befindet sich auf Swifts zwölftem Studioalbum „The Life of a Showgirl“. Sie erklärte, das Lied sei entstanden, nachdem Elizabeth Taylors Sohn sie mit seiner Mutter verglichen hatte. Die Sängerin habe heutzutage eine ähnliche Ausstrahlung und ein ebenso großes mediales Chaos um sich herum.

In der „Elvis Duran Show “erklärte Swift, sie habe versucht, durch den Song zu verarbeiten, wie sie mit Aufmerksamkeit und Ruhm umgehen kann. Elizabeth Taylor sei für sie ein Vorbild gewesen. Taylor lebte ihr Leben nach eigenen Vorstellungen und schaffte es, ihr öffentliches Leben zu meistern und gleichzeitig ihre private Welt – Freunde und Familie – zu schützen.

Die Musikerin ist ebenso darauf bedacht, nur das zu veröffentlichen, was sie möchte. Ihr Privatleben – Wohnort, Liebesleben, Freundeskreis – versucht sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Zwei Ikonen

Die beiden haben nicht nur den Namen gemeinsam. Elizabeth Taylor war eine der populärsten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Sie erhielt zwei Oscars, war achtmal verheiratet und schuf den modernen Starkult mit, bei dem Schlagzeilen über Details aus dem Privatleben das öffentliche Bild eines Stars prägten.

Taylor Swift ist heutzutage vermutlich die bekannteste Popmusikerin weltweit. Ein ganzer Fankult hat sich um die Sängerin gebildet. Sie hat bereits 14 Grammys gewonnen, und das Album „The Life of a Showgirl“ zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Veröffentlichungen des Jahres 2025. Sie ist eine der einflussreichsten Frauen weltweit und dominiert die aktuelle Popkultur. Mit 280 Millionen Followern auf Instagram gehört sie zu den meistgefragten Personen der Gegenwart.

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Nachlass Elizabeth Taylors feiert das Video

Swift ehrt die Schauspielerin mit ihrem Song sowie dem dazugehörigen Musikvideo, das bislang ausschließlich auf Spotify und Apple Music zu sehen ist. Das Video ist eine Montage aus Ausschnitten verschiedener Filme Elizabeth Taylors. Die Fans feiern das Edit – und nun hat sich auch der Nachlass Elizabeth Taylors gemeldet.

„Wenn es jemanden gibt, der den außergewöhnlichen Belastungen des weltweiten Ruhms mit vergleichbarer Authentizität und Stärke begegnet, dann ist es Taylor Swift. Der Nachlass fühlt sich geehrt, dass sie sich entschieden hat, auf diese Weise Tribut zu zollen, und wir sind überzeugt, dass Elizabeth jeden einzelnen Moment davon geliebt hätte.“