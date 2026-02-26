mgk rief – und Berlin kam: Das steckt hinter dem geheimen Fantreff

mgk überraschte seine Berliner Fans mit einem Aufruf: schwarze Kleidung, keine Fotos. Was dahintersteckt.

Erst Bierchen unter der Brücke in Berlin, dann Matcha in Hamburg: mgk nimmt seine Fans auch während seiner „Lost Americana Tour“ via Instagram Stories mit. In Berlin bat er außerdem zum Treffen mit seinen Anhänger:innen.

„Lasst uns die Stadt niederbrennen“

Der Punk-Rock-Rapper mgk ist derzeit auf Europatour. Am 24. Februar 2026 machte er Halt in Berlin und spielte in der Uber Arena. Vor seinem Konzert am Dienstagabend überraschte er seine Fans mit einem persönlichen Aufruf in seiner Instagram Story.

Mit den Worten „Lasst uns die Stadt niederbrennen“ kündigte er ein Treffen an – mit klaren Regeln: „schwarze Kleidung, keine Fotos, keine Privataufnahmen“. Viele Menschen folgten seinem Aufruf; auf Instagram kursierten zahlreiche Posts von mgk-Anhänger:innen, die aufgeregt zum Treffpunkt um 15 Uhr im Nest Skatepark im Osten Berlins aufbrachen.

Privates Treffen?

Was es damit auf sich hatte, zeigte sich am Dienstagnachmittag: Der Künstler hatte seine Fans zu einem Videodreh eingeladen, wie sich im Nachhinein in seiner Instagram Story erkennen ließ. Zu sehen ist mgk mitten unter seinen Fans – tanzend, rappend. Die Menschen im Hintergrund wippen eng aneinandergedrängt zum Takt, reißen die Arme in die Luft und versuchen einen Blick in die Kameras zu erhaschen. Die Aufnahmen entstanden zum Großteil unter der Marggrafbrücke und auf einer Treppe im Nest Skatepark.

Offizielles Musikvideo?

Wofür die Aufnahmen genau verwendet werden, hat mgk noch nicht bekanntgegeben. Auf Social Media heißt es, es handele sich um das Musikvideo zu „Track 14“. Der Song ist noch unveröffentlicht und soll Teil von mgks neuem Album sein. Trotzdem hat er ihn bereits auf seiner „Lost Americana Tour“ dabei – so soll er Ausschnitte des Tracks bereits live in Bologna gespielt haben. Fans spekulieren weiterhin, ob es sich um eine Zusammenarbeit mit Fred Durst von Limp Bizkit handeln könnte.

Wann der Song veröffentlicht wird, ist noch offen. mgk befindet sich weiterhin auf Europatour – am 2. März 2026 spielt er seine letzte Show in Deutschland in Köln. Dafür gibt es auch noch Tickets zu kaufen.