Violet Grohl live in Deutschland: Termine und Infos – ME präsentiert

Mit zwanzig Jahren und ihrem Debüt „Be Sweet to Me“ ist Violet Grohl bereit für die Bühne – und kommt im August nach Berlin und Köln.

Violet Grohls Debütalbum erschien am 29. Mai, jetzt kommt sie nach Europa – und spielt diesen Sommer zwei Konzerte in Deutschland. Mit ihrem Debütalbum „Be Sweet to Me“ wird die US-Amerikanerin Berliner und Kölner Ohren beglücken.

Live-Termine in Deutschland

Violet Grohl live: Diese zwei Termine solltest du dir rot im Kalender markieren.

19.08. Berlin, Mikropol

20.08. Köln, Artheater

Rock im Blut

Violet Grohl ist erst zwanzig Jahre alt, doch hat eine ordentliche Portion Rock im Blut: Sie ist Tochter des ehemaligen Nirvana-Schlagzeugers Dave Grohl, der mittlerweile als Gründer der Foo Fighters singt und Gitarre spielt. Violet Grohl wurde die E-Gitarre also in die Wiege gelegt. Sie hat bereits auf zwei Tracks der Foo Fighters ihre Stimme geliehen: Bei „Making a Fire“ und „Show Me How“ ist sie als Gastsängerin zu hören.

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Doch Violet Grohl lässt sich nicht durch den Namen ihres Vaters definieren – den Weg zur Musik fand sie selbst: Sie brachte sich mehrere Instrumente bei und baut ihren ganz eigenen Sound auf. Musikalisch nah am Alternative der 80er und 90er, lässt sie sich von Künstler:innen wie den Pixies, Björk und Alice in Chains inspirieren. Ein Mosaik aus Einflüssen, die aus Musik, aber auch Serien wie „Twin Peaks“ und alten Stummfilmen in ihr Album fließen. Ihr Vater war in Bezug auf ihre Musik zwar unterstützend, wollte aber immer, dass sie ihren eigenen Weg geht. Im Interview mit dem Musikexpress spricht sie reflektiert über ihr Privileg, so nah an der Musikszene aufgewachsen zu sein: „Natürlich habe ich durch meine Herkunft viele Möglichkeiten bekommen, und das weiß ich auch. Aber Musik ist wirklich meine Leidenschaft. Es war schön, etwas auf eigene Faust zu machen.“

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Es lohnt sich, sich ein eigenes Bild von Grohl zu machen, statt sie simpel als Foo-Fighters-Tochter abzustempeln. Man könnte von der musikalischen Stilsicherheit der Zwanzigjährigen überrascht werden.