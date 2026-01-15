Hier sehen: Ed Sheeran spielt „Drive“ mit Dave Grohl und viel PS

Bei „Jimmy Kimmel Live!“ debütierte Ed Sheeran seinen „F1“-Song. Unterstützt wurde er neben Dave Grohl auch von John Mayer.

„Drive“ gehört ganz sicher zu den Highlight des Soundtracks von „F1“. Der mit Adrenalin vollgepumpte Formel-1-Film mit Brad Pitt enthält einige starke Nummern, doch der Song von Ed Sheeran mit Supergroup dürfte die größte Überraschung gewesen sein.

Am Mittwoch (14. Januar) stellte ihn Sheeran nun erstmals auf einer Bühne vor, als er zu Gast war bei „Jimmy Kimmel Live!“. Er wurde dabei auch von den Musikern begleitet, die das Stück mit ihm aufgenommen haben: Dave Grohl (am Schlagzeug) und Rami Jaffee (am Keyboard) von den Foo Fighters, dazu John Mayer und Blake Slatkin an der Gitarre und Pino Palladino am Bass.

Keine Frage, ein „richtiger Rocksong“, wie Sheeran dem Publikum mitteilte und dafür auch pflichtbewusst zur E-Gitarre griff.

Ed Sheeran dachte für „Drive“ sofort an Dave Grohl

Im vergangenen Sommer hatte der Sänger bereits erklärt, dass er unbedingt ein Lied schreiben wollte, dass man „beim Autofahren richtig laut aufdrehen“ würde.

Damit der rockige Teil des Stücks auch authentisch werden konnte, kamen ihm früh Dave Grohl und Pino Palladino in den Sinn, ein „wahres Dreamteam des Rock“. Sheeran dazu: „Ich finde wirklich, dass das, was wir geschaffen haben, wirklich gut zur Szene im Film passt.“

Lohnen könnte sich das Ergebnis auch bei der Verleihung der Oscars im kommenden März. Derzeit steht „Drive“ mit zahlreichen anderen Songs, darunter einigen aus „KPop Demon Hunters“, auf der Shortlist für die Nominierungen in der Kategeorie „Bester Song“.

Erst im vergangenen September veröffentlichte Ed Sheeran sein neues Album PLAY. Im Dezember stellte er die neuen Tracks im vergleichsweise intimen Rahmen vor, unter anderem in München. Am 16. Januar beginnt der Australien-Teil der Welttournee des Sängers. Im Mai geht es dann nach Süd-, Mittel- und Nordamerika.

