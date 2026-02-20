Dave Grohl bricht sein Schweigen: Taylor Hawkins und die Foo Fighters

Der Chef der Foo Fighters spricht über den Tod seines Freunds und Drummers Taylor Hawkins

Zur Ankündigung des neuen Albums und nach Veröffentlichung des Titelstücks „Your Favorite Toy“ äußert sich Leadsänger und Gitarrist Dave Grohl über den Tod des ehemaligen Bandmitglieds Taylor Hawkins. Grohl gab zu, wie schwierig es für die Band war, nach dem Tod ihres Schlagzeugers 2022 weiterhin Musik zu machen.

Trauer um Bandkollegen

Hawkins verstarb im Alter von 50 Jahren 2022 auf der Foo-Fighters-Tour in Bogotá, Kolumbien, in seinem Hotelzimmer. Grohl sprach jetzt in einem Interview darüber, wie es die Band schaffte, nach dessen Ableben weiterzumachen. Der Schlagzeuger hatte 25 Jahre für die Foo Fighters gespielt und war laut Grohl nicht nur ein unglaublicher Drummer, sondern auch wie ein Bruder für ihn und die anderen Bandmitglieder Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett und Rami Jaffee. Die weitere Laufbahn der Band hatte sich so zunächst als schwierig erwiesen.

Trennung von Freese

2024 übernahm Josh Freese auf der Tour den Platz am Schlagzeug. Dieser machte im Mai 2025 jedoch mit einem Instagram-Post bekannt, dass seine Reise mit den Foo Fighters ein abruptes Ende nehme. Er zeigte sich nicht wütend, sondern fand es vielmehr schade, dass seine Zeit mit den Foo Fighters nur so kurz ausgefallen war.

Jetzt auch endlich ein Statement

Nun gab auch Grohl nach vielen Jahren sein Statement zur Trennung von Freese ab. Er erklärte, dass die Band in den sechs bis sieben Monaten der Tour öfter darüber gesprochen habe, eine andere Richtung einzuschlagen. Dies hätten sie dem Schlagzeuger Freese in einem gemeinsamen Gespräch ebenfalls mitgeteilt.

Neues Album und Tour angekündigt

Seitdem spielt Ilan Rubin für die Foo Fighters und hat es damit auch in das neue Album geschafft, das im April 2026 veröffentlicht werden soll. Die Band wird noch in diesem Jahr in UK, Europa und Nordamerika auf Tour gehen. Grohl betonte jedoch auch nochmal, dass die Band den verstorbenen Drummer auch jetzt noch jeden Tag vermisse und sie ihn noch deutlich unter sich spüren.