Foo Fighters: Neues Album könnte jetzt ganz schnell kommen

Dave Grohl hat verraten, dass neue Songs der Foo Fighters bereits komplett im Kasten sind und noch vor seinem nächsten Geburtstag erscheinen werden.

Die Foo Fighters haben den Nachfolger von BUT HERE WE ARE aufgenommen. Das erzählte Frontmann Dave Grohl am Samstag (24. Januar) seinem Publikum beim Konzert der Band in Launceston (Tasmanien, gehört zu Australien).

Der Sänger bestätigte, dass die Foo Fighters „vor einem Tag eine Platte mit neuen Songs“ fertig gestellt hätten. Nur ein Veröffentlichungsdatum wollte er erst einmal nicht nennen, witzelte aber, dass die LP noch vor seinem nächsten Geburtstag erscheinen werde.

Konkret sagte er:

„Wir werden schneller wieder hier sein, als ihr denkt. Ich weiß, wann wir wiederkommen! Es ist vor meinem nächsten Geburtstag, nur damit ihr es wisst. Und vielleicht haben wir sogar ein ganz neues Album mit verdammt guten Songs, das wir gerade erst fertiggestellt haben.“

Foo Fighters: Neue Songs, neue Ära

Wer in Sachen Grohl nicht ganz so firm ist, holt schnell den Kalender heraus und stellt fest, dass der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger am 14. Januar, also vor ein paar Tagen, seinen Ehrentag hatte und 57 Jahre alt wurde. Heißt: Das neue Album der Foo Fighters dürfte bis Anfang Januar 2027 erschienen sein.

Letztes Jahr hat die Band zwei neue Songs rausgebracht, „Today’s Song“ und „Asking For A Friend“. Diesen Sommer gehen sie auf Stadiontour. In den USA sind Queens Of The Stone Age mit dabei. Es gibt auch zwei Deutschland-Gigs:

17. Juni 2026: München, Allianz Arena

01. Juli 2026: Berlin, Olympiastadion

Dem Abstecher ans andere Ende der Welt folgen keine weiteren Termine im Land der Kängurus und Koalas. Dafür kündigten die Foo Fighters schon im vergangenen Jahr eine neue Ära ihrer Musik an, nachdem die letzte Platte BUT HERE WE ARE 2023 bereits die erste war, die nicht mehr mit dem verstorbenen Drummer Taylor Hawkins produziert wurde.