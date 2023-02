Vor Restaurant erschossen: Der südafrikanische Rapper AKA ist tot

Der erfolgreiche südafrikanische Rapper AKA ist tot. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Kiermann Jarryd Frobes hieß, wurde in der Nacht des 10. Februars erschossen.

Der Vorfall soll sich vor einem Restaurant in der Hafenstadt Durban an der Ostküste Südafrikas ereignet haben. Berichten zufolge haben zwei Männer den Rapper und einen Begleiter, den Koch Tebello Motsoane, beim Verlassen des Lokals gezielt angegriffen. Forbes soll noch vor Ort verstorben sein. Erst vor wenigen Wochen, am 28. Januar, ist er 35 Jahre alt geworden. Am späteren Abend des 10. Februars war aus diesem Anlass ein Auftritt in einem Club geplant.

Die Szene verliert einen ihrer größten, nicht unkontroversen Stars

Forbes war eine der dominanten Figuren im südafrikanischen Rap. Mit seinem 2011 veröffentlichten Debüt ALTAR EGO gewann er 2012 die Auszeichnung „Best Male Artist“ bei den „South African Music Awards“. Seine folgenden Alben LEVELS (2014), BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR (2017), gemeinsam mit ANTII, und TOUCH MY BLOOD (2018) waren kommerziell ausgesprochen erfolgreich – TOUCH MY BLOOD wurde als „Double Platinum“ zertifiziert – und brachten weitere Auszeichnungen ein. 2020 war er bei den „South African Hip Hop Awards“ für die Auszeichnung „Artist of the Decade“ nominiert.

Seinen Karriereweg begleiteten, in bester US-Rap-Manier, Streitigkeiten mit rivalisierenden Künstlern. Dies und der Leak des Videomaterials einer Überwachungskamera am Tatort haben jetzt Spekulationen um die Hintergründe des Attentats angeheizt. Der Mord an einem seiner größten Stars markiert, mindestens einer Einschätzung nach, eine neue Dimension im Wesen südafrikanischen HipHops.

Die letzten Jahre des Stars waren von privaten Problemen geplagt. 2021 verstarb außerdem seine damalige Partnerin, Anele Tembe, kurz nachdem beide ihre Verlobung bekanntgegeben hatten, bei einem Unfall, der verschiedenen Berichten zufolge als Suizid gewertet wird. Danach hatte AKA seine Karriere kurzzeitig pausiert. 2022 kehrte er in die Öffentlichkeit zurück und veröffentlichte eine Reihe von Singles. Auch 2023 ist bereits ein Song erschienen, der offenbar die Veröffentlichung seines vierten großen Soloprojekts MASS COUNTRY im Laufe des Februars vorbereiten sollte.

Über seinen Instagram-Account bestätigte die Familie des Verstorbenen die Nachricht. Forbes hinterlässt eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit DJ Zinhle.