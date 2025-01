Wegen Oscar-Nominierung: Ariana Grande ist völlig aufgelöst

Was ist nun besser – eine Grammy- oder eine Oscar-Nominierung?

Ariana Grande hat für ihre Rolle als Glinda in der Musical-Verfilmung „Wicked“ ihre erste Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin erhalten. In einem Interview mit „Variety“ wurde sie nun gefragt, ob sie diese Anerkennung höher einschätzt als eine Grammy-Nominierung. Daraufhin antwortete sie lachend: „Oh mein Gott. Ich vergrabe meinen Kopf in meiner Taschentuchbox. Ähm … nächste Frage.“

Ariana Grande: Ihre Beziehung zum „Zauberer von Oz“

Auf Instagram hat Ariana Grande ihre Freude und Dankbarkeit mit ihren Fans geteilt. Sie bedankte sich bei der Academy für die „unfassbare Anerkennung“ und erinnerte sich auch mit einigen Bildern und Videos an ihre Kindheit, in der sie Judy Garland in ihrer Rolle in „Der Zauberer von Oz“ nachahmte.

„Ich hebe meinen Kopf zwischen den Schluchzern, um mich bei der Academy für diese unfassbare Anerkennung zu bedanken. Ich kann nicht aufhören zu weinen, was niemanden überrascht. Ich bin demütig und fühle mich zutiefst geehrt, in so brillanter Gesellschaft zu sein und dies mit der kleinen Ari zu teilen, die wie Judy Garland ,Somewhere Over the Rainbow‘ sang. Ich bin so stolz auf dich, kleine Maus.“

Arian Grande lobte zudem Regisseur Jon M. Chu und ihre Co-Darstellerin Cynthia Erivo, die für ihre Rolle als Elphaba ebenfalls eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin erhielt. Grande schrieb: „Ich bin so unglaublich stolz auf meine wunderbare Wicked-Familie. Ich bin so stolz auf meine Elphie, meine Schwester, meine liebe Cynthia. Deine Brillanz ist unerschöpflich und du verdienst nur das Beste. Ich liebe dich bedingungslos, immer.“

Zehn Oscar-Nominierungen für „Wicked“

Die Verfilmung von „Wicked“ unter der Regie von Jon M. Chu wurde insgesamt für zehn Oscars nominiert, darunter in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Filmmusik“ und „Beste visuelle Effekte“. Der Film, der im November 2024 in die Kinos kam, erzählt die Vorgeschichte zum „Zauberer von Oz“ und beleuchtet die Beziehung zwischen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande).

Ariana Grande, die bereits 18 Grammy-Nominierungen und zwei Grammy-Auszeichnungen erhalten hat, betritt mit der Oscar-Nominierung neues Terrain in ihrer Karriere. Die Verleihung der 97. Academy Awards findet am 2. März 2025 in Los Angeles statt „Wicked“ basiert auf dem gleichnamigen Broadway-Musical, das seit seiner Uraufführung im Jahr 2003 weltweit über 3,5 Milliarden Dollar eingespielt hat. Die Filmadaption wurde von Kritikern gelobt und erzielte bereits über 700 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen.