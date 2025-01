Oscars 2025: Keine Nominierungen für „Nosferatu“, „A Real Pain“ & Margaret Qualley

Auch Daniel Craig oder auch „Challengers“ müssen ohne Nennungen auskommen.

Die Oscar-Nominierungen für die Verleihung am 3. März wurden offiziell gemacht. Hier gibt es alle Nennungen in der Übersicht. Während für Deutschland überraschenderweise zum Beispiel „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ ins Rennen gehen darf, gibt es für einige Filme und Stars doch auch Enttäuschungen zu vermelden.

„The Substance“ ja, Qualley nein

Für „The Substance“ läuft es in Sachen Nominierungen gut. Der Horror darf in den Kategorie Bester Film, Bestes Originaldrehbuch, Bestes Make-Up sowie Beste Regie (Coralie Fargeat) antreten und auch Demi Moore kann sich als Beste Hauptdarstellerin in dem Werk Hoffnung auf eine goldene Trophäe machen. Ihre Mitstreiterin in dem Film, Margaret Qualley, geht dagegen gänzlich leer aus. Keine Nennung für die Schauspielerin bei den Oscars.

Trotz Star-Aufgebot kein „Nosferatu“

Und während man mit „Wicked“ oder auch „Dune: Part Two“ in der Bester-Film-Sparte auf Aufgewärmtes setzt, so darf sich dennoch nicht „Nosferatu“ über eine Nominierung freuen, obwohl das Werk los auf Bram Stokers „Dracula“ basiert und man sich mit einem hochkarätigen Ensemble große Mühe gab.

Weitere Oscar-Snubs im Überblick

Während Daniel Craigs Performance in „Queer“ gefeiert wird, lässt ihn die Academy ohne Huldigung dastehen. Ebenso ungenannt bleiben die an sich gern gelobten Werke „A Real Pain“ und „Challengers“.