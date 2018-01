Ein bizarres Schauspiel hat sich in den letzten Tagen in Berlin und den Medien zugetragen. Die BVG lässt von Adidas Turnschuhe mit eingenähter Jahreskarte designen, die Schuhe sind auf 500 Paare begrenzt und kosten 180 Euro. Was passiert? Sogenannte Sammler und Sneakerheads (eines der furchtbarsten Wörter des aktuellen Jahrtausends) zelten vor einem Adidas-Store, Medien überschlagen sich mit Meldungen zu den Schuhen.

Am Dienstag war es nun so weit, die Schuhe wurden verteilt. Und zeigten, wie viel die „Liebe“ aus der BVG-Werbekampagne wirklich wert ist. Aktuell nämlich circa 1.800 Euro, die ein Weiterverkäufer der Schuhe auf eBay für ein Exemplar der Sneaker haben möchte. Die ersten Schuhkartons mit U-Bahn-Muster sind nämlich direkt auf dem Online-Marktplatz gelandet. Oder zum Beispiel in den Händen der Noizz-Redaktion, die dem Unboxing der Schuhe tatsächlich einen Nachrichtenwert abringen möchte:

Die Gewinner der Werbeaktion sind klar: Die BVG, weil sie dreckige Bahnen mit lustigem Marketing verschleiern kann. Adidas, weil der Name des Unternehmens für einige Tage in allen Medien auftauchte. Und natürlich die gierigen Typen, die die Schuhe direkt auf eBay verscheuern. Leidtragend sind all die Facebook- und Twitter-Nutzer, deren Timelines in den vergangenen Tagen von Werbung für diese eigentlich eher unsympathischen Unternehmen verstopft wurden.

Wer die Schuhe trägt, muss in der Berliner U-Bahn kein Ticket kaufen, hat also ein günstiges Jahresticket am Fuß. Wir drücken allen Sneakerheads mit BVG-Tretern trotzdem die Daumen, damit sie nicht am Hermannplatz abgezogen werden.