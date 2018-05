An Herbert Grönemeyers 2006er WM-Song „Zeit, dass sich was dreht“ wird zwar auch in Zukunft nie wieder eine offizielle Hymne rankommen, aber man kann es ja versuchen. Nach „Waka Waka“ von Shakira (2010) und dem völlig egalen „We Are One“ von Pitbull und Jennifer Lopez (2014) ist nun Will Smith an der Reihe. Gemeinsam mit Diplo, Era Istrefi und Nicky Jam hat er „Live it Up“ eingesungen beziehungsweise eingerappt.

Den offiziellen Song der WM 2018, die am 14. Juni mit dem Spiel Russland gegen Saudi-Arabien beginnt und am 15. Juli mit dem Finale Deutschland gegen Frankreich (unser Tipp) endet, könnt Ihr Euch hier anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=kFMZUxX6K6o Video can’t be loaded: Live It Up – Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=kFMZUxX6K6o)

Der offizielle WM-Song des DFB, den wir mit Sicherheit während der ARD-Übertragung in Dauerschleife hören werden, kommt von den Fantastischen Vier. Ihr Hit „Zusammen“ (feat. Clueso) soll zur deutschen Hymne des Fußball-Sommers werden.

Falls Ihr wirklich in Stimmung für die WM kommen wollt, haben wir zur Sicherheit nochmal „Zeit, dass sich was dreht“ für Euch rausgesucht. Bei „Live it Up“ will bisher nämlich nicht so viel Stimmung aufkommen.