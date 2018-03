Und ja: Es hat etwas mit diesem Foto vom US-Präsidenten und Kanye West zu tun.

Hach, manchmal könnt alles doch so einfach sein. Etwa, wenn alle mal kurz damit aufhören würden, ständig auf US-Präsident Donald Trump sprichwörtlich rumzutrampeln. Dazu besteht eigentlich auch überhaupt kein Anlass. Findet zumindest Trumps Sohn Donald Junior. Alleine die Tatsache, dass Trump ein Rassist sei, ist völlig haltlos: Er habe viele afro-amerikanische Freunde, und außerdem mache er doch ständig diese Fotos „with all the rappers“. Zu hören gab es diese und weitere herzzerreißende Aussagen in einem Interview mit der ultra-konservativen Website „The Daily Caller“, die von ehemaligen Beratern des ehemaligen Vize-US-Präsidenten Dick Cheney (ebenfalls Republikaner) gegründet wurde. Sehr Euch den Clip…