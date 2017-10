YouTuber Brad Hall zeigt Euch seine 5 liebsten Sneakers für den Herbst

Foto: Screenshot. All rights reserved.

Er ist der wohl renommierteste und fachkundigste Sneaker-Experte, den die Welt hat: YouTuber Brad Hall hat für uns bereits vor einigen Monaten, in einem nervenaufreibenden und höchst spannenden Kopf-An-Kopf-Test, den Komfort der adidas Ultraboost 3.0 und Nike Vapormax kontrolliert. Nun kehrt er für wichtige Styling-Tipps zurück vor die Kamera und zeigt uns, welche Schuhe er im Herbst an seine Füße lässt.

Zwischen all dem Philosophieren über die verschiedenen Spektren der Farbe Braun und den 360-Grad-Präsentationen der Sneaker, findet die Kunstfigur des Komikers Ben Kobold auch noch Zeit für einen Seitenhieb auf Kanye West und den aktuellen „Dad-Shoe“-Hype: Als Sponsoren dieses Videos habe er niemand Geringeres als seinen eigenen BigCartel-Shop an Land ziehen können, in dem seine Fans von ihm bemalte Allerwelts-Joggingschuhe kaufen können, die er im Stil Kanyes Yeezy Wave Runner 700 handbemalt hat.

Seht Euch das ganze Video hier an: