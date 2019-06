Rammsteins Till Lindemann 2005 beim „The Fields of Rock“-Festival in Nijmegen, NIederlande.

Rammstein befinden sich aktuell auf großer Konzerttour und begeistern dabei in rund zwei Stunden mit einer Mischung aus etwa 20 ihrer aktuellen sowie vergangenen größten Hits europaweit ein gigantisches Publikum. Paschalis Theotokis füllt zwar aktuell noch keine Stadien, dafür aber die Kommentarspalten unter seinen YouTube-Videos.

In seinem neuesten Video performt der Metal-Fan verkleidet als Till Lindemann in chronologischer Reihenfolge 80 Rammstein-Songs in nur 8 Minuten und beweist dabei, dass auch er Pyro, Marschieren und grimmig in die Kamera schauen kann.

Bei dem Rammstein-Medley handelt es sich übrigens nicht um Theotokis‘ erstes Video. Von Slipknot fasste er bereits 70 Songs in sieben Minuten, von Korn 150 in 15 Minuten und von Metallica 99 Songs in 10 Minuten zusammen.

Rammstein auf EUROPE STADIUM TOUR 2019 | Deutschland-Termine:

27. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08. Juni 2019 München, Olympiastadion

09. Juni 2019 München, Olympiastadion

12. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16. Juni 2019 Rostock, Ostseestadion

22. Juni 2019 Berlin, Olympiastadion

02. Juli 2019 Hannover, HDI Arena

13. Juli 2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019:

01. Juni 2019 Barcelona, RCDE Stadium

05. Juni 2019 Bern, Stade de Suisse

19. Juni 2019 Kopenhagen, Telia Parken

25. Juni 2019 Rotterdam, Feyenoord Stadium / De Kuip

28. Juni 2019 Paris, La Defense Arena

06. Juli 2019 Milton Keynes, Stadium MK

10. Juli 2019 Brüssel, Stade Roy Baudouin

16. Juli 2019 Prag, Eden Arena

17. Juli 2019 Prag, Eden Arena

20. Juli 2019 Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

Rammsteins neues Album RAMMSTEIN ist am 17. Mai 2019 erschienen, lest hier unsere Kritik.