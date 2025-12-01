Yungblud und Aerosmith mit ONE MORE TIME auf Platz eins der Charts

Yungblud & Aerosmith erobern mit der EP ONE MORE TIME die Charts. Für Aerosmith der erste Nummer-1-Hit.

Das neue Album von Yungblud und Aerosmith eroberte direkt nach dem Start die offiziellen Albumcharts. Die fünf Songs starke EP ONE MORE TIME wurde am 21. November 2025 veröffentlicht.

Historischer Meilenstein für Aerosmith

Vor allem für die US-amerikanischen Rocklegenden Aerosmith ist dieser Erfolg ein besonderer: Es ist ihr erstes Nummer-eins-Album in Großbritannien – und das 55 Jahre nach der Gründung 1970. Ihren ersten britischen Charterfolg erreichte die Band 1987 mit PERMANENT VACATION. Damals hielt sich das Album 14 Wochen in den Charts. Ihre höchste Platzierung belief sich bis dato auf Platz zwei mit ihrem 1993er Album GET A GRIP.

Yungbluds vierter Nummer-eins-Hit

Für Yungblud, bürgerlich Dominic Richard Harrison, ist die Chartspitze längst kein neuer Ausblick mehr. ONE MORE TIME ist bereits der vierte Nummer-eins-Erfolg des Briten. Bisher landeten alle seine Alben – bis auf das Debüt 21ST CENTURY LIABILITY – in UK auf dem ersten Platz.

2025 ist zudem sein bisher größtes Erfolgsjahr. Erst im Juni veröffentlichte er über das Label Locomotion Recordings sein viertes Album IDOLS und hielt sich damit acht Wochen auf Platz eins der britischen Albumcharts. Somit ist ONE MORE TIME sein zweites Chartspitzen-Album in 2025. „Ich bin unglaublich dankbar dafür … meine zweite offizielle Nummer 1 im Jahr 2025. Ein riesiges Dankeschön an alle, die dieses Album im Namen des Rock ’n‘ Roll unterstützt haben!“ – so äußerte sich Yungblud gegenüber „Official Charts“.

Zwei Generationen, eine Vision

Bei der Album-Zusammenarbeit kommen zwei Generationen zusammen, die die Rockgeschichte in erheblichem Maß prägen und geprägt haben. Yungblud, der sich aktuell auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere befindet – und Aerosmith, die jahrzehntelang global Rockgeschichte schrieben. Sie verzeichnen insgesamt 15 Alben und 40 Tourneen. Ohne Unterbrechung Teil der Band waren dabei Leadsänger Steven Tyler, Bassist Tom Hamilton und Schlagzeuger Joey Kramer. Am Album ONE MORE TIME waren allerdings nur Tyler und der Leadgitarrist Joe Perry beteiligt – es ist der erste Release der Gruppe seit 2012. Der „Rolling Stone“ listete Aerosmith auf Rang 59 der 100 größten Musiker:innen aller Zeiten.

Auf Instagram bedankte sich Yungblud beim EP-Release für die Zusammenarbeit mit Aerosmith:

Yungbluds Dankbarkeit für seine Idole

Yungblud erzählte „Official Charts“ außerdem, wie wichtig Aerosmith für seine persönliche musikalische Laufbahn gewesen seien, und sprach Dankbarkeit für die Zusammenarbeit aus: „Aerosmith war schon immer Teil des Soundtracks meines Lebens. Danke an Joe und Steven, dass ihr mich begleitet habt – ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir zusammen ein Album aufgenommen haben!“ Für den 28-jährigen Musiker stellt dieser Erfolg einen perfekten Abschluss für das Jahr 2025 dar: „Das ist die Krönung eines total verrückten, emotionalen Jahres. Auf ins Jahr 2026! Liebe.“